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Александр Поветкин стал отцом во второй раз

Александр Поветкин стал отцом во второй раз
Александр Поветкин и его супруга Евгения стали родителями. Вчера у пары родился сын, но имя мальчика пока держится в секрете. И мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

40-летний Александр Поветкин тщательно скрывает личную жизнь. Именно поэтому многие поклонники даже не догадывались, что супруга боксера ждет малыша. О том, что спортсмен вновь стал отцом, сообщила пресс-служба компании «Мир бокса».

«Российский боксер Александр Поветкин снова стал отцом. Вчера, 23 апреля, его супруга Евгения родила сына. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорожденному», — гласит сообщение.


Напомним, что у боксера также есть дочь Арина от первого брака. Спортсмен старается проводить много времени с девочкой, которая живет с мамой. С нынешней супругой Евгенией Поветкин состоит в отношениях с 2013 года. Свадьба влюбленных состоялась в Чехии. Все это время поклонники ждали, когда у влюбленных родится наследник, но они неизменно уходили от вопросов о пополнении в семье.

Сейчас Александр вместе с домочадцами находится на вынужденной самоизоляции. Боксер продолжает тренироваться даже в столь сложный период, чтобы не потерять форму. Последний поединок с участием Поветкина прошел в декабре 2019 года. Тогда он встретился на ринге с Майклом Хантером, но в том бою так и не был выявлен победитель.

Всего на счету Александра 35 побед, два поражения и одна ничья. С такими показателями он справедливо считается одним из самых успешных боксеров России.

Фото: ZUMA Press/Legion-Media, Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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