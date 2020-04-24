Алисия Сильверстоун вместе с восьмилетним сыном повторили "веганскую" кампанию с Полом Маккартни

Вадим Карасев

43-летняя актриса Алисия Сильверстоун и ее восьмилетний сын Беар воссоздали культовую рекламу PETA с участием Пола Маккартни и его ныне покойной жены Линды.

Оригинальный плакат был снят почти 30 лет назад, и радикально менять его не стали: Алисия и ее сын тоже позируют, обнявшись, и демонстрируют такие же футболки с призывом стать веганом и исключить из своего рациона любую пищу животного происхождения. Отказ от мяса, яиц, рыбы и молочных продуктов, по мнению авторов кампании, поможет укрепить иммунитет.





Алисия Сильверстоун с сыном БеаромПол Маккартни с женой Линдой

Сильверстоун является давней участницей акций PETA и известной защитницей животных и сама уже давно не использует продукты животного происхождения.





В начале 2000-х она выпустила кулинарную книгу The Kind Diet ("Добрая диета"), на страницах которой рассказала о любимых вегетарианских блюдах и способах их приготовления. Такие же привычки она прививает и своему сыну, отмечая, что такая система питания позитивно отражается на его здоровье.

Моему сыну никогда в жизни не приходилось принимать лекарства. У него может появиться насморк, но тяжело он не болеет и продолжает ходить в школу,

— рассказывала она в одном из интервью.





Алисия Сильверстоун с сыном Беаром

Сильверстоун также поделилась своими эмоциями от участия в съемке новой кампании.

Мне повезло быть активистом PETA вместе с Полом в течение последних 25 лет, и он просто невероятный человек с невероятно добрым сердцем. Мне так грустно, что я не успела познакомиться с его прекрасной женой Линдой. Но делать что-либо в их честь — это необычайно приятно,

— призналась Алисия.