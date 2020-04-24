Баснословные заработки и тоска по родине: самое интересное из фильма Юрия Дудя о жизни IT-миллионеров в Кремниевой долине

Лидия Мартынова

Юрий Дудь отправился в Калифорнию, где встретился с несколькими стартаперами. Многие выходцы из стран СНГ, оказавшиеся в Кремниевой долине, уезжают оттуда разочарованными. Но есть и те, кому удается создать компании, стоимость которых оценивается в сотни миллионов долларов.

Кто из нас не слышал про Кремниевую долину. Это район в Сан-Франциско, где базируются офисы крупных IT-компаний. Конкуренция между ними идет не за выгодные контракты, а за гениальных сотрудников. Обладая нужными знаниями и уникальными способнями, каждый желающий тут может за пару лет превратиться в миллионера.

Юрий Дудь решил узнать о жизни в Кремниевой долине изнутри. Одним из собеседников журналиста стал Николай Давыдов, который является сооснователем инвестиционного фонда Gagarin Capital. Николай переехал в Сан-Франциско много лет назад, успел сделать блестящую карьеру. Сейчас 34-летний мужчина живет в огромном доме в одном из самых престижных районов города.

«Я снимаю дом за 10 тысяч долларов. Дешевле здесь найти просто невозможно. Чтобы семье из трех-четырех человек в Сан-Франциско можно было комфортно жить и ни в чем себе не отказывать, нужно зарабатывать полмиллиона долларов в год. Хороший программист в Кремниевой долине может получать и миллион долларов. Тут все зависит от способностей. Сначала тебя берут на какую-то минимальную зарплату в районе 10 тысяч долларов. Если ты себя проявляешь, эта сумма быстро увеличивается», — подчеркнул Николай.

А вот 37-летний Андрей Дороничев работает в Google. Именно он запустил мобильную версию YouTube, которой сейчас пользуются люди во всем мире. Он начинал свою карьеру в Москве, но быстро понял, что хочет развиваться на более прогрессивном рынке. Тогда Андрей переехал в Прагу, потом в Дублин, оттуда в Лондон, а уже позднее в Сан-Франциско. Разработчик не отрицает, что эмиграция была очень сложной и выматывающей, но сейчас он ни о чем не жалеет.





Работая в Google, Андрей получает несколько миллионов долларов в год. Пару лет назад он приобрел в Сан-Франциско трехэтажный дом, реставрацией которого занимался самостоятельно. Такая покупка обошлась Дороничеву в 2,5 миллиона долларов.

Еще один успешный бизнесмен, с которым пообщался Юрий — Руслан Фазлыев. Ему удалось создать конструктор онлайн-магазинов ECWID. Компанию Руслана уже несколько раз пытались купить за сумму, превыщающую 100 миллионов долларов. «Свой первый миллион я заработал в 21 год. Но у меня есть неприятное воспоминание: тогда мне предлагали 160 миллионов долларов за первый стартап, но я отказывался. В итоге они купили компанию конкурентов, и в связи с этим у меня очень большая печаль», — признался Фазлыев.

Конечно, о таких успехах мечтают очень многие. По мнению Руслана, иногда выходцы из России и других стран СНГ уверены, что стоит им перебраться за рубеж, и жизнь тут же засияет новыми красками. Именно поэтому в новой стране эмигрантов ожидают разочарования.

«Вы рвете связи со всем, что у вас было в России. Когда уезжаете, вы как бы обнуляетесь, начинаете все заново. И вот, оказавшись на новом месте, вы вдруг понимаете, что не все так прекрасно, но вернуться обратно из-за гордости или финансов не можете. Так что перед переездом лучше все серьезно обдумать. В большинстве случаев люди очень жалеют о таком решении, они скучают по родине», — рассказал Руслан.

Работая над фильмом, Дудь даже встретился с собственным двойником. По крайней мере, программист Дмитрий Думик уверен, что очень похож на известного журналиста. К слову, именно Дмитрий создал платформу для чат-ботов в Facebook. Сейчас прибыль компании оценивается в сотни тысяч, а если Думик все-таки решит продать свое детище, он в один миг превратится в мультимиллионера.

Конечно, стать успешным в Кремниевой долине под силу не каждому. Здесь огромную роль играют креативность и талант. Однако в мире стартапов созданы все условия, позволяющие человеку без связей и многомиллионных затрат создать нечто, что в будущем изменит жизнь других людей.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Кремниевая долина» Юрия Дудя