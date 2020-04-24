Безработица в США приблизилась к показателям времен Великой депрессии

Влада Некрасова

За прошлую неделю в США за пособием по безработице обратились 4,4 миллиона жителей. Об этом сообщают американские средства массовой информации со ссылкой на отчет, опубликованный министерством труда этой страны.

Всего с начала карантина, введенного в Соединенных Штатах пять недель назад, число заявок составило более 26 миллионов.

При этом, по оценке аналитиков, реальный уровень безработицы в стране еще выше, поскольку к началу карантина в США уже было 7,1 миллиона безработных.

Таким образом, общее число потерявших работу с учетом поданных заявок на пособие уже превысило 33 миллиона. То есть уровень безработицы в стране достиг 20,6%, что является самым высоким показателем с 1934 года.

В 1933 году во время Великой депрессии уровень безработицы достигал 24,9%.

10 апреля глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что в 2020 году мир может столкнуться с сильнейшим экономическм кризисом со времен Великой депрессии. По ее оценке, если пандемия сойдет на нет во второй половине текущего года, то частичное восстановление экономики произойдет в 2021 году.