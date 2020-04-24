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ЦБ смирился с переводами пенсии не на карты «Мир»

ЦБ смирился с переводами пенсии не на карты «Мир»

В связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции, ЦБ решил смягчить свои требования. В частности, регулятор позволил коммерческим банкам продолжать зачисление пенсий на счета, к которым вместо карт «Мир» привязаны карты Visa и MasterCard.

Как говорится в информационном письме за подписью первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, такие операции разрешены до 1 октября 2020 года.

«Мы понимаем, что в текущих условиях нашим пенсионерам крайне важно соблюдать режим самоизоляции. Именно поэтому принято решение продлить сроки перевода до 1 октября этого года. Таким образом, за новыми картами для получения пенсий сейчас в банк идти не придется», — пояснила директор Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

Напомним, принятый еще в 2017 году закон определил последним сроком перевода пенсионеров на карты «Мир» 1 июля 2020 года, к этому моменту на такие карты должны были перейти те, у кого до принятия закона уже были банковские карты. После 1 июля средства пенсионеров на не связанные с картами «Мир» счета зачислять, в соответствии с ранее утвержденным ЦБ порядком, не полагалось.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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