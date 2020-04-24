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ЦБ установил новый рекорд по поддержке рубля

ЦБ установил новый рекорд по поддержке рубляФото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Центробанк установил новый рекорд по поддержке курса рубля, осуществив 23 апреля валютные интервенции на 23 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Таким образом, объем продаваемой валюты из золотовалютных резервов продолжил расти — впервые эта тенденция наблюдалась 17 апреля, когда ЦБ продал на внутреннем рынке 14,8 миллиарда рублей. 22 апреля объем сделок составил 19,2 миллиарда рублей, 21 апреля — 16,8 миллиарда.

ЦБ осуществляет валютные операции на внутреннем рынке в качестве агента Минфина в рамках бюджетного правила. Согласно ему, нефтегазовые сверхдоходы бюджета продаются за иностранную валюту и направляются в Фонд национального благосостояния в размере, превышающем доходы при цене на баррель нефти российской марки Urals в 42 доллара.

При снижении цены ниже этой отметки происходит обратный процесс — валюта из ФНБ продается за рубли в объеме, недостающем до потенциальных доходов бюджета при цене в 42 доллара за баррель. Таким образом поддерживаются заложенные в бюджете расходы, а также сохраняется необходимый для стабильной макроэкономической ситуации курс рубля.

Также продажа валюты может происходить независимо от бюджетного правила. До 2014 года такие операции регулировались в рамках существовавшего валютного коридора, который отражал допустимый уровень курса рубля к бивалютной корзине из доллара и евро. С 2014 года ЦБ ввел плавающий курс национальной валюты, однако сохранил за собой право вмешиваться в рыночные операции с целью удерживать курс рубля от слишком резкого падения.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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