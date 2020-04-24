Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80Фото: читатель 74.RU

Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста Челябинской области выросло до 83, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 28 человек. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер, передает ТАСС.

«Локализация очага продолжается», — сказал он.

Накануне Текслер проинформировал о том, что в одном из корпусов больницы в Златоусте произошло массовое заражение коронавирусом. За сутки в учреждении было инфицировано 44 врача и пациента.

По его словам, массовое распространение вируса произошло из-за ошибок
в действиях руководства клиники. Здание закрыто на карантин, областной Минздрав возьмет работу медучреждения под внешнее управление.

23 апреля работники стационара № 3 Люберецкой областной больницы, где ранее десятки медиков заразились коронавирусом, обратились в ФСБ, МВД и Следственный комитет России с жалобами на администрацию медучреждения.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

ЦБ смирился с переводами пенсии не на карты «Мир»
ЦБ смирился с переводами пенсии не на карты «Мир»
В МИД видят желание посольства США помочь в вопросе со школьниками
В МИД видят желание посольства США помочь в вопросе со школьниками
Оскандалившийся из-за прогулок без маски ведущий с коронавирусом исцелился
Оскандалившийся из-за прогулок без маски ведущий с коронавирусом
Бактерии помогают тритонам стать ядовитыми
Бактерии помогают тритонам стать ядовитыми
Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов бизнесу
Титов заявил об улучшении ситуации с выдачей зарплатных кредитов
ЦБ установил новый рекорд по поддержке рубля
ЦБ установил новый рекорд по поддержке рубля
Шарик заговорил голосом Павла Деревянко в новой серии "Простоквашино"
Шарик заговорил голосом Павла Деревянко в новой серии "Простоквашино"
Алисия Сильверстоун вместе с восьмилетним сыном повторили "веганскую" кампанию с Полом Маккартни
Алисия Сильверстоун вместе с восьмилетним сыном повторили "веганскую"
США хотят покончить с доминированием России и Китая в атомной энергетике
США хотят покончить с доминированием России и Китая в атомной
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Число зараженных коронавирусом в больнице Златоуста превысило 80
Жена Александра Цекало: «Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это в постели»
Жена Александра Цекало: «Я ужасно готовлю, но сполна компенсирую это
Названа причина самой массовой расправы в истории Канады
Названа причина самой массовой расправы в истории Канады

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку

Еще по теме

В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
Число зараженных коронавирусом перевалило за 300 тысяч
Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тысяч
В Италии за сутки умерли более 600 зараженных коронавирусом