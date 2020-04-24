Что можно и что нельзя делать на Антипасху 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Православная Антипасха продолжает празднование Пасхи, и в этот день верующие соблюдают церковные предписания. Узнайте о том, что можно и что нельзя делать в день праздника, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Несмотря на название, Антипасха — не противопоставление Светлой Пасхи. Этот день выпадет на Фомино воскресенье, названное так в честь одного из Апостолов Иисуса, который усомнился в воскресении своего Учителя. В день праздника верующие вспоминают это событие и продолжают славить Господа, совершая богоугодные дела и отказываясь от того, что в этот день запрещено церковными правилами и народными традициями.

Что можно делать на Антипасху

В день праздника принято посещать церковные службы, чтобы помолиться, а также ходить на кладбища. Там верующие поминают усопших молитвами, угощая помином встречных или оставляя его в церквях. В 2020 году, правда, лучше остаться дома, чтобы уберечь здоровье, как свое, так и близких.

Так как празднование Антипасхи совпадает с днем Красной горки, 26 апреля молятся, чтобы обрести любовь. Церковь не одобряет ритуалов, однако в прежние времена было принято привлекать будущих супругов и гадать на суженых.

Антипасха — прекрасное время, когда влюбленные могут узаконить свои отношения, а также признаться в искренних чувствах и назначить дату бракосочетания. В день Антипасхи священнослужители начинают церемонии венчания, поэтому к этому времени многие пары стараются договориться о проведении таинства.

Традиционно в день праздника умываются святой водой, которую заранее ставят пред образами на всю ночь.

В праздник принято радоваться и не допускать грустных мыслей, поэтому с самого утра начинают подготовку к празднику: пекут угощения, выбирают красивые наряды и обязательно молятся перед домашним иконостасом, если нет возможности отправиться в храм на службу.

По традиции семейные пары в день праздника бьют глубокую тарелку, чтобы привлечь в жизнь счастье и дождаться долгожданного прибавления.

По поверьям, в день праздника нужно накормить семь животных, чтобы в доме не переводились деньги, а удача не обошла стороной. То же самое касается бродячих животных, оказавшихся перед дверью. Если нет возможности оставить несчастное живое существо у себя, стоит приложить усилия для его пристройства, и тогда в жизни не будет места для негатива и разочарований, а в минуту трудности обязательно придет помощь.

Чего стоит опасаться в праздничный день

В день праздника ни в коем случае нельзя браниться, скандалить и конфликтовать. Тем, кто нарушает запрет, не видать счастья целый год. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют обратиться к небесам с молитвой, чтобы сохранить счастье и семейное благополучие.

Антипасха — не время для тяжелой работы. В этот день дела откладывают, чтобы насладиться праздником, а также помолиться о благополучии. В 2020 году в условиях карантина прогуляться и навестить друзей вряд ли получится, однако им всегда можно передать весточку с пожеланиями доброго здоровья.

Нельзя в Антипасху скучать в одиночестве. В современном мире даже при условии карантина можно позвонить друзьям, а также пофлиртовать в сети, чтобы развеяться. В прежние времена считалось, что одинокие парни и девушки, сидящие, когда все гуляют и развлекаются, целый год не смогут найти себе пару.

Нельзя в день праздника отталкивать близких людей. Семейным парам стоит завершить день романтическим ужином, а в течение дня почаще обниматься и держаться за руки. Такое поведение будет гарантом крепкой связи. Если нет возможности быть рядом, стоит держать перед собой изображение любимого человека и признаться ему в своих чувствах.

В светлый праздничный день важно отказаться от любых вредных привычек, даже если они кажутся совсем безобидными. Тем, кто даст слабину, вряд ли удастся быстро избавиться от надоевшей привычки, а вот капризная Фортуна отвернется.