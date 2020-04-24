Дарья Мельникова: «Замужество – мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась»
Сегодня пара уже воспитывает двоих сыновей. 28-летняя актриса не скрывает, что поначалу была совершенно не готова к появлению мальчиков на свет.
«До 21 года я жила с мамой, которая помогала мне в быту, в принятии решений — во всем. Я советовалась с ней по любому вопросу, кроме замужества. По сути, это было мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась. Я ушла из дома, но жить самостоятельно не умела и, конечно же, переложила многое из того, что делала мама, на мужа. И не только в бытовом плане. Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой совет такой: торопиться не обязательно», — призналась актриса.
Мельникова уверена: ей очень повезло с мужем. Артур с самого начала показал себя как идеальный отец. А вот Дарье многое пришлось познавать. Сейчас она не жалеет, что так рано создала семью, ведь ей удается совмещать воспитание мальчиков с работой в кино.
Однако самостоятельно справляться с семейными проблемами получается не всегда. Именно поэтому недавно Мельникова пошла к психотерапевту. Поначалу Дарья стеснялась рассказывать об этом, но со временям поняла, что в таких визитах нет ничего постыдного, ведь моральная помощь и поддержка иногда нужны каждому.
В интервью журналу Psychologies Мельникова призналась, что у них с мужем бывают разногласия, но они всегда будут оставаться в рамках их личных отношений.
Фото: Legion-Media, Instagram