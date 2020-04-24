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Дарья Мельникова: «Замужество – мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась»

Дарья Мельникова: «Замужество – мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась»
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов в браке почти семь лет. Желание создать семью появилось у обоих уже через несколько месяцев после знакомства. Но мама актрисы была категорически не согласна. Лишь со временем Даше удалось доказать, что она приняла верное решение.

Сегодня пара уже воспитывает двоих сыновей. 28-летняя актриса не скрывает, что поначалу была совершенно не готова к появлению мальчиков на свет.

«До 21 года я жила с мамой, которая помогала мне в быту, в принятии решений — во всем. Я советовалась с ней по любому вопросу, кроме замужества. По сути, это было мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась. Я ушла из дома, но жить самостоятельно не умела и, конечно же, переложила многое из того, что делала мама, на мужа. И не только в бытовом плане. Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой совет такой: торопиться не обязательно», — призналась актриса.


Мельникова уверена: ей очень повезло с мужем. Артур с самого начала показал себя как идеальный отец. А вот Дарье многое пришлось познавать. Сейчас она не жалеет, что так рано создала семью, ведь ей удается совмещать воспитание мальчиков с работой в кино.

«Я воспитана в православной семье, и для меня «отношения равно семья». У меня не было установки — просто тусить с кем-то. Я встретила Артура и поняла: раз у нас любовь, то мы начинаем жить как одна семья. Моя пластинка внутренняя твердила: можно только так, не иначе», — подчеркнула звезда.

Однако самостоятельно справляться с семейными проблемами получается не всегда. Именно поэтому недавно Мельникова пошла к психотерапевту. Поначалу Дарья стеснялась рассказывать об этом, но со временям поняла, что в таких визитах нет ничего постыдного, ведь моральная помощь и поддержка иногда нужны каждому.

В интервью журналу Psychologies Мельникова призналась, что у них с мужем бывают разногласия, но они всегда будут оставаться в рамках их личных отношений. 

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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