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Давший обет целомудрия Вассерман вспомнил о любви всей жизни

Давший обет целомудрия Вассерман вспомнил о любви всей жизниФото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман стал героем программы «Судьба человека» на «России 1». Участник интеллектуальных игр рассказал ведущему Борису Корчевникову о любви всей жизни.

По словам Вассермана, еще в школе он влюбился в девочку по имени Лена Никифорова, о которой мечтали все мальчики в классе. «Я проболтался учителям об этом. Я тоже был влюблен в нее. Меня за это побили», — вспомнил Вассерман. Он признался, что Лена была его последней любовью.

Ранее 24 апреля Вассерман рассказал, что свой обет целомудрия дал еще в юности. «Имел глупость ляпнуть. Но слово не воробей, вылетит — не застрелишь», — заметил публицист. Он подчеркнул, что о пожизненном отказе от секса жалеет. При этом у него не возникало желания обмануть всех и заняться сексом, потому что он слишком ценит свое слово.

О своем решении телеведущий также говорил в сентябре. Тогда он заметил, что никогда не испытывал желания вызвать проститутку, так как очень упрям и не простит себе нарушенного слова.

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По материалам: lenta.ru

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