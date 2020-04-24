Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами

Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами

Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами

В Херсонской области, где накануне была разоблачена преступная группа лиц, занимавшихся работорговлей, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что тайник был обустроен в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района. Из тайника правоохранители изъяли 2 противотанковые мины, граната РГО, противопехотная мина, два запала к гранатам и мажет 400 патрона, в частности к крупнокалиберного оружия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в рамках уголовного производства, начатого в. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Также проверяется информация о незаконном поступления изъятых военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецкой области полиция обнаружила схрон опасных предметов, состоявший из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов общим количеством 35 единиц. Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки, которая указала правоохранителям на место во время проведения комплексных мероприятий в селе Юрьевка.

Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом "Эвакуация"
В Сети появились первые отзывы о боевике с Крисом Хемсвортом
Почти половина стран-членов ВТО ввела ограничения на экспорт медицинских товаров
Почти половина стран-членов ВТО ввела ограничения на экспорт
Любовный гороскоп на май 2020 года
Любовный гороскоп на май 2020 года
Баснословные заработки и тоска по родине: самое интересное из фильма Юрия Дудя о жизни IT-миллионеров в Кремниевой долине
Баснословные заработки и тоска по родине: самое интересное из фильма
В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19
В Сирии готовят полевые обсервационные пункты для пациентов с COVID-19
МИД России посоветовал Украине экономить бумагу вместо рассылки нот протеста
МИД России посоветовал Украине экономить бумагу вместо рассылки нот
The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили песню и посвятили ее пандемии
The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили песню и посвятили
Кайя Гербер рассказала о самоизоляции в Лос-Анджелесе: занятия с тренером по FaceTime, психологические курсы и щенки
Кайя Гербер рассказала о самоизоляции в Лос-Анджелесе: занятия с
Додон прокомментировал решение суда по российскому кредиту: закон завис
Додон прокомментировал решение суда по российскому кредиту: закон
Уткин насладился «плясками» Соловьева после его критики и назвал фашистом
Уткин насладился «плясками» Соловьева после его критики и назвал
Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице
Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице
Трамп назвал недостоверными данные о плохом самочувствии Ким Чен Ына
Трамп назвал недостоверными данные о плохом самочувствии Ким Чен Ына

Топ на сегодня

Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Еще по теме

Сотрудники СБУ обнаружили на Луганщине очередной схрон боевиков
СБУ заявила, что перекрыла канал незаконной продажи оружия в Киеве
На Донетчине обнаружили арсенал оружия русского производства
В ЛНР спецслужбы обнаружили тайник с боеприпасами и взрывчаткой