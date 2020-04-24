Диверсанты распоясались: под Херсоном обнаружен схрон с минами и гранатами

Влада Некрасова

В Херсонской области, где накануне была разоблачена преступная группа лиц, занимавшихся работорговлей, сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили скрытое место незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Оперативники спецслужбы установили, что тайник был обустроен в полуразрушенном здании в поселке Томарино Бериславского района. Из тайника правоохранители изъяли 2 противотанковые мины, граната РГО, противопехотная мина, два запала к гранатам и мажет 400 патрона, в частности к крупнокалиберного оружия», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в рамках уголовного производства, начатого в. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения.

Также проверяется информация о незаконном поступления изъятых военных средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Донецкой области полиция обнаружила схрон опасных предметов, состоявший из минометных мин, танковых боеприпасов и артиллерийских снарядов общим количеством 35 единиц. Боеприпасы были обнаружены с помощью служебной собаки, которая указала правоохранителям на место во время проведения комплексных мероприятий в селе Юрьевка.