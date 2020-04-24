Додон прокомментировал решение суда по российскому кредиту: закон завис

Влада Некрасова

Аннулирование соглашения о получении кредита от России будет иметь негативный эффект для Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон после решения Конституционного суда, который приостановил вступление в силу принятого закона о получении займа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.

«Это значит, что я не смогу подписать его завтра или в понедельник, но я и не торопился. Если представить, что это соглашение с РФ будет аннулировано, то у нас не будет денег на ремонт дорог, в зону риска попадут инвестиционные проекты, а также социальные выплаты, эффект будет очень негативным», — заявил Додон.

Он выразил надежду, что и Конституционный суд понимает необходимость получения республикой внешних источников финансирования, поскольку кризис на фоне пандемии будет только усиливаться.

Ранее ИА Newstes сообщало, что парламент Молдавии проголосовал за ратификацию кредитного соглашения с Российской Федерацией на сумму 200 млн евро. 56 депутатов правящего большинства (Партия социалистов и Демократическая партия) одобрили бюджетную помощь РМ, без которой уже в следующем месяце было бы невозможно осуществлять социальные выплаты (пенсии, зарплаты госслужащим, пособия льготным категориям граждан).

При этом независимая депутатская группа в молдавском парламенте Pro Moldova обратилась в Конституционный суд с просьбой в срочном порядке подтвердить конституционность договора.