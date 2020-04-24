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Двойник Бузовой оказался мужчиной

Двойник Бузовой оказался мужчинойКадр: @ne_buzova86

Пользовательница TikTok с ником Небузова, потратившая три миллиона рублей на то, чтобы добиться сходства с с певицей и ведущей Ольгой Бузовой, оказалась мужчиной. Об этом сообщает StarHit.

«Мне поправили связки, удалили кадык, скоро голос будет более похожим на Олин», — рассказал двойник Бузовой. По данным StarHit, у Небузовой есть свой пиар-менеджер и он отказался от каких-либо бесплатных комментариев по теме.

Пользователи стали подозревать, что двойник на самом деле не женщина, после того, разглядели у нее мужские половые признаки на одном из видео.

Тогда юзеры в комментариях не сошлись в едином мнении. Одни утверждали, что у него «руки женские, бедра женские, все женское» и ролик лишь розыгрыш, а другие уверяли, что «грубоватые черты лица плюс яркий контуринг» у пользовательницы лишь подтверждают ее реальный пол.

Ранее Небузова заявила, что потратила три миллиона рублей на пластические операции в стремлении стать похожей на Бузову. Ради сходства с певицей были исправлены форма носа и контур лица.

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По материалам: lenta.ru

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