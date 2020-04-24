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Джастин Бибер стал самым прослушиваемым музыкантом на платформе Spotify

Джастин Бибер стал самым прослушиваемым музыкантом на платформе Spotify
Канадский певец Джастин Бибер установил рекорд по прослушиваниям на крупнейшей стриминговой музыкальной платформе Spotify, сообщает Forbes.

Как сообщает издание, он стал первым исполнителем, семь песен которого набрали по миллиарду воспроизведений.

Во многом этого произошло благодаря треку "I don’t care", записанному совместно с Эдом Шираном для альбома британского музыканта Collaborations No.6. Эта композиция как раз стала седьмой.


Самой популярной песней Бибера на Spotify остается "Love yourself", выпущенная в 2015 году. По данным Forbes, у нее сейчас 1,3 миллиарда прослушиваний.


За ней следуют хиты: "Sorry, what do you mean?", "Despacito" (ее Джастин Бибер исполнил с Луисом Фонси и Дэдди Янки), "Let me love you" и "Cold water".

За всю историю существования Spotify (сервис был образован в 2006 году) менее 80 треков смогли достичь миллиарда прослушиваний и более.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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