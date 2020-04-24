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Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем – Степанов

Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что электронные больничные в Украине не вводятся из-за технических проблем, возникших, в частности, в связи с распространением COVID-19. Об этом он сказал на брифинге 23 апреля.

«Проект электронного больничного - это совместная работа Министерства здравоохранения и Минсоцполитики. В марте был подписан временный порядок, утвержденный Кабинетом министров, но сейчас есть определенные технические проблемы, которые, в том числе, возникли в связи с ситуацией с COVID-19. Поэтому у нас есть соответствующие задержки по введению именно электронного больничного», - сказал Степанов.
В начале марта 2020 года Кабинет министров принял постановление «Об особенностях ведения электронного реестра листов нетрудоспособности до обеспечения информационного взаимодействия электронного здравоохранения с электронным реестром листков нетрудоспособности», которым утвердил введение электронных больничных с 1 апреля.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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