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Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

Елизавета Боярская и Максим Матвеев о семейной жизни в самоизоляции: "Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза"

Вынужденная самоизоляция не позволяет людям ходить другу к другу в гости, поэтому все общение переместилось на дистанционку. Так актер и литератор Александр Цыпкин побывал "в гостях" у своих друзей, 34-летней Елизаветы Боярской и 37-летнего Максима Матвеева, в Санкт-Петербурге, поговорив с ними о семейной жизни в условиях пандемии коронавируса.

Елизавета, комментируя в инстаграме получившееся интервью, отметила, что они поболтали, как в старые добрые времена. Цыпкин озвучил им популярную теорию, что после спада пандемии увеличится число разводов, по супруги скептически отнеслись к ней. Актерская пара живет в браке 10 лет и воспитывает двоих сыновей, восьмилетнего Андрея и годовалого Гришу.


Елизавета Боярская и Максим МатвеевУтром стараемся не глядеть друг другу в глаза. Мы стараемся соскучиться,— ответил Максим Матвеев на вопрос о том, что изменилось в их жизни в условиях самоизоляции.


Александр Цыпкин

Мы ни разу за этот период не поссорились. Ни разу не повысили друг на друга голос. Не сказали, что раздражаем друг друга,— сказала Елизавета.


По словам знаменитостей, они стали больше общаться друг с другом, но ничего нового друг о друге не узнали. С уборкой квартиры и другими бытовыми делами справляются вместе. Иногда отправляют одного из сыновей к бабушке и дедушке на дачу, но провести день вдвоем не получается.Мы все время на подхвате. Старший сын у нас уже взрослый, кайфовый партнер, поэтому мы и в настольные игры играем, и кино смотрим вместе. Есть минутки чтения. Берем книги, садимся на диван и читаем,— рассказала Боярская.

Каждый день Максим Матвеев занимается спортом на балконе и находит способы работать над новыми проектами — в Zoom обсуждает и репетирует проект, который будет сниматься в условиях самоизоляции. При этом пара вовсе не считает, что дистанционка и жизнь в сети заменит им нормальную жизнь.

Человек — существо стадное, колективное и социальное. Мне мало видеосвязи,

— сказал Максим Матвеев.


Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном Андреем




 


Видео из инстаграма

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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