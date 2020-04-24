ЕС поддержит страны блока, которые больше всего пострадали от коронавируса

Вадим Карасев

Европейский союз согласовал пакет помощи в размере более полумиллиарда евро для оказания немедленной поддержки странам-членам, экономика которых пострадала от вспышки коронавируса.

По словам, президента Европейского Совета Шарля Мишеля, было одобрено соглашение по трем важным пунктам: для рабочих, предприятий и суверенных государств на общую сумму 540 миллиардов евро.

Кроме этих мер, лидеры ЕС обсудили также более долгосрочный план восстановления.

Евросоюз пытается прийти к соглашению о распределении долга с такими странами Северной Европы, как Нидерланды и Германия, которые не хотят делиться слишком большим объемом долга из страха, что им придется платить за других.

Так как в некоторых государствах бизнес только начинает медленно открываться, неотложная потребность в средствах остро возникла в Италии и Испания, которые более других стран пострадали от COVID-19.

Более 100 000 европейцев умерли от COVID-19, и общенациональные блокировки сильно ударили по экономике стран Европы, пишет „Euronews“.

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