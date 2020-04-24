Где хранится самое крупное зарубежное собрание книг на русском

Влада Некрасова

Сегодня отмечает 220-летие всемирно известная библиотека конгресса США — старейшее федеральное учреждение культуры в Соединенных Штатах.

Она была основана в Вашингтоне 24 апреля 1800 года как справочный отдел для законодателей, однако вскоре выросла в институт государственного масштаба с богатейшими фондами.

После Второй мировой войны эта организация стала самым крупным международным источником информации, выступающим одновременно как библиотека и научный центр. Сегодня она работает как мощный библиографический центр и как американское агентство по авторскому праву, является спонсором выставок и культурных программ.

Три ее основных здания расположены на Капитолийском холме. Длина книжных стеллажей — 865,5 километра. В главном зале, высота которого 50 метров от пола до купола, размещаются более 45 000 книг и справочников, а также столы для 250 читателей.

Библиотека обслуживает главным образом законодателей конгресса США, правительственные органы, исследовательские учреждения, научных работников, частные фирмы и промышленные компании.

Всего в коллекции библиотеки около 120 миллионов книг и журналов, 12 миллионов фотографий, почти 5 миллионов географических карт, 57 миллионов страниц рукописей, а также нот и музыкальных записей, фильмов и телевизионных программ.

Еще в 1907 году библиотека конгресса приобрела за 40 000 долларов личную библиотеку красноярского купца и библиофила Г. В. Юдина — 81 тысячу книг и журналов, главным образом по русской истории. С тех пор это самое крупное за пределами РФ книжное собрание на русском языке. Сейчас в библиотеке конгресса таких изданий около трёхсот тысяч.