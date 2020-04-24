Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике Белоруссии

Алексей Вольцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по экономике страны с начала текущего года были нанесены три удара, передают "Argumenti.ru" со ссылкой на агентство "БЕЛТА".

"Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара", – сказал глава белорусского государства.

Среди причин, негативно повлиявших на экономику страны, он назвал нефтяные ограничения в отношениях со странами-партнерами, не упомянув, однако, конкретных государств, недостаточные тесные экономические связи и закрытие границ, а также пандемию коронавируса.

сообщило, что Россия объявила о поставках гречки в Белоруссию.