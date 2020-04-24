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Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по коронавирусу

Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по коронавирусуФото: Станислав Красильников / ТАСС

Россия может выйти на плато по коронавирусу примерно через месяц, а его длительность составит три-четыре недели. Такой прогноз «Ленте.ру» дал профессор, заведующий кафедрой пульмонологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский университет), главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

По мнению Авдеева, после плато начнется снижение, и при хорошем сценарии конца эпидемии можно будет ожидать в конце лета-начале осени. Он добавил, что точного прогноза не может дать никто.

22 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пик коронавируса в стране наступит в середине мая. По его словам, ежедневный рост данных по заражению «довольно значительный», но не может поставить под угрозу систему здравоохранения России.

В Минздраве России заявили, что говорить о выходе страны на плато по заболеваемости коронавирусом пока преждевременно, так как число инфицированных растет невысокими темпами. В министерстве добавили, что говорить о достижении пика пока также рано.

По состоянию на 23 апреля, всего в России заразились коронавирусом 62 773 человека. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки заразились 1959 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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