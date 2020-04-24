Голикова заявила, что Россия непременно выйдет из ситуации с COVID-19

Алексей Вольцев

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что гражданам надо еще чуть-чуть потерпеть, и страна непременно выйдет из ситуации с распространением коронавируса.

"Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем", - сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.