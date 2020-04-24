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Голикова заявила, что в ряде регионов не соблюдают меры против COVID-19

Голикова заявила, что в ряде регионов не соблюдают меры против COVID-19
Жители некоторых регионов России не соблюдают режим социального дистанцирования и ограничения передвижений, что вызывает тревогу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что очень важно проанализировать те ограничительные меры, которые реализуются регионам.

"Мы видим, что, несмотря на то, что президентом страны до 30 апреля был объявлен режим социального дистанцирования и ограничения в передвижении, тем не менее, в отдельных регионах страны нашими людьми это не соблюдается, что вызывает достаточно серьезную тревогу", - сказала Голикова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.

Она добавила, что распространение вируса продолжается и "очень важны те меры, которые были озвучены и которые мы должны как страна реализовывать, чтобы благополучно выйти из этой ситуации".


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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