Италия снова попросила Россию о помощи

Вадим Карасев

Фото: Ciro De Luca / Reuters

Италия снова попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом рассказал посол Сергей Разов в интервью МИА «Россия сегодня».

Помощь запросили регионы Пьемонт, Апулия и Фриули-Венеция-Джулия. «Если бы российские военные делали не то, что требуется, таких просьб бы не поступало», — подчеркнул Разов. Он отметил, что в посольство поступает сотни звонков и писем, в которых Россию благодарят за помощь в борьбе с пандемией.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Италия — одна из самых пострадавших от коронавируса стран. По последним данным, там более 181,2 тысяч зараженных. 24,1 тысяча человек погибли, а еще 48,8 тысяч вылечились.