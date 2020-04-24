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Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и распалась

Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и распаласьГруппа Girls' Alert Фото: Girls' Alert

Известный южнокорейский герлз-бэнд Girls' Alert распался из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Mirror в пятницу, 24 апреля.

«Из-за последствий COVID-19 и других различных обстоятельств ситуация в нашей компании ухудшилась, и потому мы больше не можем поддерживать Girls' Alert», — сказали продюсеры из Roots Entertainment, создавшей коллектив. В заявлении отмечается, что члены кей-поп-группы смогут заняться сольной карьерой, однако более не будут выступать в составе Girls' Alert.

Музыкальный коллектив дебютировал с синглом Dreamgirls в 2017 году. В составе Girls' Alert было пять участниц. Отмечается, что в феврале 2020-го коллектив вошел в список 50 лучших кей-поп-групп.

Ранее в пятницу сообщалось, что The Rolling Stones впервые за восемь лет выпустили песню и посвятили ее пандемии коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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