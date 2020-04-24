«Я работал в программе про правду»: Дмитрий Шепелев уколол Первый канал

Лидия Мартынова

Дмитрий Шепелев оставил пост ведущего шоу «На самом деле», которое не раз обвиняли в постановке. Некоторых героев разоблачали журналисты, другие сами признавались, что разыгрывали драму ради гонорара. Вчера шоумен решил напомнить о лицемерии создателей передачи.

Вчера 37-летний Дмитрий Шепелев опубликовал снимок завтрака, пошутив, что усердно занимается спортом, а не позволяет себе кулинарные слабости на самоизоляции. «Тренируюсь каждый день. Неужели вы нет?» — с иронией отметил шоумен.

Поклонники поблагодарили его за честный пост. Однако следом звезда показал фото, на котором уже держит в руках гантели и весело улыбается в камеру. «Я же говорю, тренируюсь каждый день! Где? Запираюсь в туалете. Он у меня большой. Не верите? Ладно... через день. А про туалет — чистая правда. Я никогда не вру, я же работал в программе про правду», — намекнул Шепелев о работе на Первом.





Пользователи оценили чувство юмора кумира: «Язвительно про канал, где лилась так называемая правда! Да, мы Дима и без тебя знали, где правда, а где кривда! Народ не обманешь!» Некоторые отметили, что без Дмитрия программа «На самом деле» стало невозможно смотреть. Сейчас пост ведущего в шоу занимает Тимур Еремеев. «Не хватает вас в эфире»; «А обида то осталась, как тут не улыбайся», — написали комментаторы.

Напомним, что передачу с участием Шепелева давно считают постановкой, где рассматривают не реальные истории героев, а заранее прописанный сценарий. Так, например, актер Александр Семчев рассказал, что врал о романе с девушкой сына. «Программе нужен был скандал, — объяснял он. — Телевидение и Интернет — это же клоака, где собирается всякий мусор. Но если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда».

Шоумен и сам признавался, что устал от участия в шоу: «Я мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня».

Фото: Legion-Media, Instagram