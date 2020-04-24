Экс-депутат Госдумы заключен под стражу по делу о мошенничестве

Вадим Карасев

Бывший депутат Государственной думы и крупный бизнесмен арестованы по делу о покушении на крупное мошенничество. Как сообщает РИА Новости, речь идет об экс-парламентарии Денисе Волчеке и предпринимателе Зурабе Плиеве.

Согласно позиции следствия, Волчек пообещал уехавшему за границу главе банка "Ренессанс" Андрею Розову за 1,4 млн евро решить его проблемы – в частности, гарантировать неприкосновенность после исчезновения 9,5 млрд активов. Плиев тоже участвовал в сделке: планировалось, что взятка будет передана в его офисе.

В итоге переданные деньги оказались "куклой" – настоящих купюр там было лишь на 8 миллионов рублей. Правоохранительные органы возбудили против Волчека и Плиева уголовное дело. Оба они помещены под стражу до 22 июня.