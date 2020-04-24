Эксперт рассказал, как правильно вложиться в золото во время кризиса

Влада Некрасова

Вложения в золото на фоне кризиса являются достаточно интересной стратегией – можно выбрать как физический, так и виртуальный металл, однако ни в том, ни в другом случае особой прибыли ждать не стоит – речь идет лишь об уходе от риска, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

Согласно данным бирж, золото – единственный актив, который выигрывает в ходе текущего кризиса.

Плюсами физического владения металлом является то, что инвестор получает в собственность осязаемый актив, не связанный ни с одной валютой и полностью защищающий от инфляционных, девальвационных рисков, а также банкротства финансовых институтов. Недостатки владения слитками или монетами — их низкая ликвидность и большая разница между ценой покупки и продажи. Неизбежны и расходы на хранение металла в банковской ячейке, иначе не избежать повреждений.

инвестицию. С инвестиционной точки зрения вопрос вложений в него индивидуален — доля старого как мир защитного актива в каждом случае будет зависеть от финансовых целей инвестора, объема активов, толерантности к рискам и временного горизонта инвестиций", — заключил Бахтин.