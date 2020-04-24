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Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице

Эксперт рассказала, как самозанятому получить пособие по безработице
В настоящее время самозанятые в России могут получить пособие по безработице, только если снимутся с учета налога на профессиональный доход (НПД), рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

На конец 2019 года официально зарегистрированных самозанятых в России насчитывалось более 330 тысяч.

Чтобы перестать вести деятельность и быть официально признанным безработным, по словам Михеевой, достаточно перейти в настройки приложения "Мой налог" и нажать кнопку "Сняться с учета НПД". Потом подать заявку через портал "Моя работа" (для Москвы), приложив уведомление от налоговой о прекращении деятельности. Затем с вами свяжется куратор и рассчитает пособие, добавила эксперт.​


Минимальный размер пособия по безработице в России составляет 1 500 рублей, максимальный – 12 130 рублей. Увеличение пособий до МРОТ было утверждено постановлением правительства РФ от 27.03.2020 № 346. Некоторые регионы сами установили доплаты к пособию по безработице. Например, в Москве общая сумма выплаты составляет 19 500 рублей (город доплачивает 7 730 рублей).

# Экономика
По материалам: ria.ru

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