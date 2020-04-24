Эксперт: Волны на рынке нефти помогают раскачать биткоин

Лидия Мартынова

Биткоин растёт в цене: утром 24 апреля эталонная криптовалюта преодолела уровень $ 7500. Как признали аналитики Bloomberg в своем последнем отчете, биткоин постепенно перестает быть спекулятивным активом и превращается в цифровую версию золота. О перспективах крипторынка в существующей ситуации ИА Newstes рассказал ведущий аналитик инвесткомпании FxPro Александр Купцикевич.

— Суммарная капитализация крипторынка выросла за последние сутки на $ 5 млрд. За счёт чего?

— Альткоины послушно дублируют динамику первой криптовалюты, демонстрируя прирост в рамках ТОП-10 цифровых валют на 3−6%. Наибольший недельный прирост среди ведущих альткоинов демонстрирует Ethereum (ETH) и Tezos (XTZ) c ростом на 12% и 20% соответственно. Среди криптовалют «второго эшелона» наибольший рост за 7 дней показывает анонимная монета ZCash (ZEC) c ростом более чем на 20%.

— Что может быть причиной нового отскока биткоина?

— Участники рынка предполагают корреляцию с фондовым индексом S&P и даже с нефтью. Можно было бы вполне списать все на совпадение, однако подобные события случаются все чаще. Конечно же, биткоин не связан напрямую с нефтью или акциями. Между этими активами есть другая важная прокладка — институциональные инвесторы, которые причисляют биткоин к рисковым активам.

Нефть стала новым барометром здоровья глобальной экономики. Угрозы Трампа в отношении Ирана и пакеты стимулов действительно создают краткосрочные спекулятивные волны на рынке нефти, которые отдаются эхом и на рынке акций, притягивая за собой другие рисковые активы, включая биткоин.

— Открытым остается вопрос, можно ли полагаться на эти движения долгосрочным инвесторам? Не наблюдаем ли мы сейчас «прыжок дохлой кошки»?

— Фактически, особых причин для оптимизма нет: нефтехранилища близки к максимальной загрузке, долларовый печатаный станок стал ИВЛ фондового рынка. Биткоин испытывает сложности с реализацией идеи, ради которой он появился. А именно в виде инструмента платежей в p2p. Вполне вероятно, что в связи с приближением глобального кризиса возможности для спекуляций могут быть сильно ограничены, если американский регулятор решит, что сейчас не время раскачивать без того весьма «дырявую лодку».

Биткоин достаточно быстро прошел путь от «повстанческого» актива до текущей, казалось бы, невероятной в недавнем прошлом, корреляции с нефтью и акциями. И совсем не обязательно снижение влияния институциональных инвесторов на крипторынок негативно скажется на перспективах первой криптовалюты и всего рынка в целом. Стоит вспомнить, что именно в рамках «социальной экономики» крипторынок получил свой мощнейший импульс.