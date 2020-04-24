Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"

Лидия Мартынова

Российские власти на фоне текущей ситуации в экономике из-за распространения в стране коронавируса не станут раздавать россиянам "вертолетные деньги", поскольку пока государство не исчерпало запас более подходящих в нынешних условиях мер, а прямые выплаты могут привести к инфляционному шоку в стране, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Термин "вертолетные деньги", или "деньги с вертолета", родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством определенных сумм всему населению с разбрасыванием купюр с вертолета. Целый ряд стран такую меру поддержки из-за коронавируса сейчас реализует, в частности США.

В России также заходил разговор о применении данной меры, однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача "денег с вертолета" как инструмент денежно-кредитной политики в России не актуален.

РИА Новости спросило экспертов, нужен ли в стране такой вид поддержки и какие последствия у него могут быть.