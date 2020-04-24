Кадыров ответил на слухи о "секретных тюрьмах"

Лидия Мартынова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о том, что у него якобы имеются секретные тюрьмы, распространяют психически нездоровые люди, выдающие "страшные сны за действительность"

Отвечая на вопрос подписчиков в прямом эфире в Instagram, он напомнил, что "так называемые правозащитники-журналисты неоднократно писали о секретных тюрьмах в его доме".

"Ко мне приезжали из Следственного комитета, прокуратуры. Проверили подвалы, котельную - ничего не нашли. Я бы и близко не подпустил к своему дому и семье шайтанов. Для них предусмотрены места, которые прописаны в законе - СИЗО, тюрьмы. И с ними должны работать компетентные органы. Я самый законопослушный гражданин! Не обращайте внимание на эту чушь. Это шизофреники, которым снятся страшные сны, и выдают плод больной фантазии за действительность", - сказал Кадыров.

Чечни сделали осознанный выбор, проголосовав за жизнь в составе РФ на всеобщем референдуме 23 марта 2003 года.