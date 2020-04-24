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Кайя Гербер рассказала о самоизоляции в Лос-Анджелесе: занятия с тренером по FaceTime, психологические курсы и щенки

Кайя Гербер рассказала о самоизоляции в Лос-Анджелесе: занятия с тренером по FaceTime, психологические курсы и щенки

Недавно в сети прокатилась волна слухов о романе 18-летней Кайи Гербер и 27-летнего Коула Спроуса, которую тот прокомментировал. Дочь Синди Кроуфорд не стала высказываться на эту тему, но со страниц прессы не пропала. Модель рассказала в интервью журналу Allure о самоизоляции в Лос-Анджелесе, которая пошла ей на пользу.

Кайя призналась, что отсутствие съемок позволило ей дать коже отдохнуть от макияжа, а появившееся свободное время модель потратила на отдых и наведение порядка в своей голове. По признанию Гербер, тренировки она не приостановила — каждый день занимается с тренером по FaceTime. И совершенствует не только фигуру, но и багаж знаний. Кайя проходит обучающий курс The Science of Wellbeing ("Наука о благополучии") по психологии, занимаясь дистанционно в Йельском университете.Я решила потратить время на внутреннюю проверку себя. В будничной суете у нас нет времени подумать о самочувствии. Рада, что использовала перерыв для этого,— сказала модель.


Кайя Гербер

А еще Кайя поддалась на призывы пользователей соцсетей взять на воспитание щенка — так у нее появилась компания для самоизоляции. При этом не все тенденции сезона пандемии оказались близки Гербер. К примеру, модель не стала регистрироваться в TikTok.

Меня нет в TikTok, что заставляет чувствовать себя старой. Это безумно звучит, но я до сих пор не поняла, как этой платформой пользоваться. Вдобавок танцы там довольно сложные. С уважением говорю о людях, которые тратят время на их изучение. Это просто искусство,— сказала Кайя, которая в этом сезоне продолжит представлять аромат Marc Jacobs Daisy.




Кайя Гербер (в центре) в рекламе Marc Jacobs Daisy
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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