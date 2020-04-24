Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции

Алексей Вольцев

Чтобы зрители с пользой и интересом проводили свободное время на карантине, телеканал "Россия-Культура" подготовил множество новых проектов, а также решил повторить несколько легендарных передач, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По будням все желающие снова смогут послушать цикл лекций "Аcademia" выдающихся ученых современности или продолжить изучение иностранных языков, а возможно, и начать с нуля с помощью курса "Полиглот", который ведет Дмитрий Петров.

В конце марта телеканал "Культура" запустил новый проект "Открытый музей". Телезрители получили возможность посещать онлайн выставки, галереи, музеи, в том числе Государственную Третьяковскую галерею, Мультимедиа Арт музей, Литературный музей.