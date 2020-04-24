Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции

Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции

Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции
Чтобы зрители с пользой и интересом проводили свободное время на карантине, телеканал "Россия-Культура" подготовил множество новых проектов, а также решил повторить несколько легендарных передач, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

По будням все желающие снова смогут послушать цикл лекций "Аcademia" выдающихся ученых современности или продолжить изучение иностранных языков, а возможно, и начать с нуля с помощью курса "Полиглот", который ведет Дмитрий Петров.

В конце марта телеканал "Культура" запустил новый проект "Открытый музей". Телезрители получили возможность посещать онлайн выставки, галереи, музеи, в том числе Государственную Третьяковскую галерею, Мультимедиа Арт музей, Литературный музей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи
Нефть дорожает на 4-5% на новостях о снижении добычи
Нефтяные державы пошли на экстренные меры
Нефтяные державы пошли на экстренные меры
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
Кадыров ответил на слухи о "секретных тюрьмах"
Кадыров ответил на слухи о "секретных тюрьмах"
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
В Совфеде допустили пересмотр закона о контрсанкциях
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 150 тысяч
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 150 тысяч
Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на самоизоляции
Канал "Культура" подготовил программу, чтобы не скучать на
Врач предупредил о распространении коронавируса через газы и был осмеян на ТВ
Врач предупредил о распространении коронавируса через газы и был
Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем – Степанов
Е-больничных в Украине до сих пор нет из-за технических проблем –
Посольство США признало наличие американских биолабораторий на Украине
Посольство США признало наличие американских биолабораторий на Украине
В России не определили дату окончания самоизоляции: события ночи 24 апреля
В России не определили дату окончания самоизоляции: события ночи
Определены условия для открытия кафе и ресторанов
Определены условия для открытия кафе и ресторанов

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Путин может провести очередное совещание с губернаторами
Путин может провести очередное совещание с губернаторами
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026
В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026
В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и Sputnik
В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и

Еще по теме

Русский музей запустил онлайн-трансляции
Исторический музей рассказал об онлайн-возможностях на время закрытия
Исторический музей предлагает посетителям купить билет с открытой датой
День пассажира отметили в Шереметьево