Карантином доволен: Ляшко рассказал, как справляется с COVID-19 система здравоохранения

Алексей Вольцев

Благодаря вовремя введенному в Украине карантину система здравоохранения пока справляется с ростом заболеваемости COVID-19, пиковых нагрузок не наблюдается.

Такое мнение в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на владу» высказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Я доволен тем, как работает карантин в Украине, мы сегодня имеем такой рост количества случаев заболевания COVID-19, с которым справляется система здравоохранения», — сказал чиновник.

Ляшко отметил, что фиксируются определенные нарушения карантинных мероприятия, «которые дают всплески, но не пиковые нагрузки, выходящие за рамки допустимого темпа роста», поэтому карантинные мероприятия были продолжены до 11 мая.

Он также сообщил, новые вспышки, которые фиксируются в последнее время, часто связаны с посещением храмов.

«Мы это видим сегодня в Черновицкой области, где мое общение с эпидемиологами подтвердило, что большинство новых случаев регистрируется среди тех, кто на Вербное воскресенье посещал храмы и был в скоплении людей. Это приводит к тому, что именно среди них и фиксируются новые случаи коронавирусной инфекции», — сказал он.

Вместе с тем, Ляшко сообщил, что пока не имеет подобной информации о связи посещения храмов на праздники из других регионов, где в настоящее время проводятся эпидемические расследования.

Пока что образцы, по его словам, поступают в лаборатории, которые проводят исследования, а эпидемиологи отрабатывают каждый случай. При этом Ляшко подчеркнул, что «каждый конкретный случай массового нарушения карантина рассматривается с принятием определенных управленческих решений».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. Зафиксированы 187 случаев с летальным исходом и 504 случая выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов.