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Кейт Миддлтон пошутила, что из всех ее детей только принц Луи действительно похож на нее

Кейт Миддлтон пошутила, что из всех ее детей только принц Луи действительно похож на нее

После публикации новых портретов двухлетнего принца Луи в честь его дня рождения в сети вновь заговорили о том, что младший сын 37-летнего принца Уильяма и 38-летней герцогини Кэтрин похож на свою маму и на ее родственников.

По словам одного из инсайдеров, Кейт Миддлтон тоже не отрицает это внешнее сходство. Все твердят, что принц Луи — вылитая Кейт. Ей приятно слышать это. Она часто шутит, что он единственный из ее детей, кто действительно похож на нее! — сказал источник из окружения королевской семьи.


Кейт Миддлтон


Принц Луи

Вдобавок принца Луи сравнивают с отцом герцогини Кейт — Майклом Миддлтоном, на которого похожа и она сама. Сходство младшего наследника и его матери особенно заметно на ее детских фотографиях.


Майкл и Кэрол Миддлтон

В то время как четырехлетнюю принцессу Шарлотту сравнивают с королевой Елизаветой II в детстве, а про шестилетнего принца Джорджа говорят, что он очень похож на принца Чарльза.

Минувшим вечером все трое детей герцога и герцогини Кембриджских вместе с родителями приняли участие в акции Clap for Carers.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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