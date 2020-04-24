КСИР: Иран был готов атаковать 400 американских целей на Ближнем Востоке

Лидия Мартынова

Ожидая ответной реакции Соединённых Штатов на ракетный удар Ирана по базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака, где дислоцированы американские военные, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в начале этого года был готов атаковать 400 целей ВС США в Ближневосточном регионе. С таким заявлением на фоне очередного всплеска напряжённости между Тегераном и Вашингтоном в зоне Персидского залива выступил командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, передаёт сегодня, 24 апреля, новостное агентство Mehr.

«Если бы США ответили на наша атаку на „Айн аль-Асад“, мы были готовы атаковать 400 американских целей», — сказал иранский военачальник.

«Убив генерала Сулеймани, они (американцы) хотели показать, что уничтожили символ сопротивления, и были уверены, что Иран не будет отвечать на их атаку. Но затем они почувствовали некоторую угрозу, поэтому объявили, что Вашингтон нацелится на 52 (иранских) города в случае, если Исламская Республика нацелится на американские силы», — отметил Гаджизаде.

По его словам, в тот день, когда КСИР атаковал «Айн аль-Асад», военно-политическое руководство Ирана предполагало, что «силы США ответят через 20 минут, поэтому мы были готовы атаковать 400 американских целей».

Как сообщало ИА Newstes, президент США Дональд Трамп ранее отдал распоряжение военно-морским силам страны уничтожать иранские боевые корабли, которые «преследуют американские корабли в море». «Я отдал распоряжение ВМС США обстреливать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они преследуют наши корабли в море», — написал Трамп 22 апреля на своей странице в Twitter.

Решение хозяина Белого дома стало реакцией на заявления представителей военно-политического руководства Ирана после инцидента в Персидском заливе на прошлой неделе. Так, командующий военно-морским силами КСИР контр-адмирал Алиреза Тангсири предупредил 20 апреля о последствиях присутствия авианосцев и других боевых кораблей США в Персидском заливе, указав, что флот КСИР располагает ракетами дальностью 700 километров, в том числе и для борьбы с подводными целями. Предупреждение было озвучено иранским контр-адмиралом на фоне недавней конфронтации между морскими силами КСИР и ВМС США в Персидском заливе. Американские военные заявили 15 апреля, что одиннадцать катеров КСИР приблизились к военным кораблям США в Персидском заливе, определив эти действия «опасными и провокационными». Позже командование КСИР назвало жалобы американской стороны «безосновательными» и «ложными», сравнив их с «голливудскими сценариями».

Напомним, командующий силами спецназначения «Кодс» в составе КСИР бригадный генерал Касем Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате авиаудара на территории международного аэропорта Багдада. Пентагон подтвердил, что иранский генерал был убит в ходе воздушной операции ВС США. Верховный руководитель ИРИ аятолла Сейид Али Хаменеи в тот же день отдал распоряжение «жёстко ответить» на гибель легендарного иранского генерала. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, пригрозил Ирану возможностью удара по 52 объектам в Исламской Республике, если её руководство решится дать военный ответ на ликвидацию генерала Сулеймани. В ночь на 8 января Иран ракетными ударами атаковал две базы в Ираке, на которых дислоцированы американские военные. Учитывая, что в результате этих атак серьёзно не пострадал ни один из военнослужащих возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции, президент Трамп решил не наносить ответный удар по иранским целям. По данным Пентагона, в результате иранского ракетного удара 109 американских военных, дислоцированных в том числе и на базе «Айн аль-Асад», получили лёгкие контузии.