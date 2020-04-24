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Литературная премия имени Корнея Чуковского учреждена в Москве

Литературная премия имени Корнея Чуковского учреждена в Москве
Премия в области детской литературы имени Корнея Чуковского учреждена в Москве, подать заявку на участие писатели смогут в конце июня, а победителей определят в ноябре, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В столице учреждена премия правительства Москвы имени Корнея Чуков­ского в области детской литературы. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Произведения современных авторов будут представлены в семи номинациях: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до семи лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до семи лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от восьми до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до семи лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от восьми до 12 лет" и "Лучшее произведение для детей по мнению читателей".


"Победители в каждой из них получат по одному миллиону рублей. В случае присуждения премии коллективу авторов, не более пяти человек, денежное вознаграждение поделят между ними в равных долях. Диплом о присуждении премии вручат каждому члену авторского коллектива. При этом выбирать победителя в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" будут по результатам голосования на портале "Активный гражданин", - уточняется в сообщении.


Ожидается, что премия станет эффективным инструментом поддержки современных детских писателей и будет способствовать повышению интереса к чтению у детей и подростков.

"Прием заявок на соискание премии планируется открыть в конце июня, а подведение итогов и награждение победителей запланированы на ноябрь 2020 года. К участию в конкурсе принимаются произведения, впервые опубли­кованные на русском языке в год, предшествующий году проведения конкурса, либо в текущем году, но не позднее даты объявления срока подачи заявок", - отмечается в сообщении.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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