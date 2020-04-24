Любовь Успенская: «Племяннику требуется лечение, поэтому он улетел в Америку»

Анастасия Иванова

На днях родственник Любови Залмановны покинул ее дом и улетел в Америку. И дело вовсе не в ссоре певицы с Роланом, как было заявлено на днях. Успенская, вопреки сплетням, находится в хороших отношениях с племянником.

Успенская рассказала «СтарХиту», что у Ролана с детства серьезные проблемы со здоровьем. Чтобы получить необходимое лечение, ему необходимо срочно попасть в Штаты. Певица помогла ему с этим.

«Он жил у меня год. Родители присылали ему препараты из Америки. Сейчас, в связи со вспышкой коронавируса, нет никакой возможности делать это. А он нуждается в своевременном лечении и различных процедурах. Я созвонилась с работниками американского посольства, объяснила причину, заполнила необходимые бумаги. И теперь Ролана без очереди первым рейсом отправили в Нью-Йорк. Он сейчас счастлив, находясь в Штатах. Там ему помогают врачи. Ролан надеется, что после лечения и отмены карантина снова прилетит ко мне домой», — отметила певица.

К слову, Ролан — не кровный родственник звезды, как полагалось ранее. «Он мне не племянник, а родня моей мачехи», — пояснила артистка.

Несмотря ни на что, Любовь Залманова души не чает в Ролане, считая его полноценным членом семьи. «Когда сегодня моему племяннику понадобилась стрижка, я подключила свои таланты, преобразилась в стилиста-парикмахера и все быстро и красиво сделала. Ну да, немножко кривовато, зато с душой и от любимой тети Успенской. Такое, между прочим, не каждому дано», — рассказывала певица в личном блоге.

Что касается дочери Татьяны, то с ней звезда не общается. «Отношения у нас сейчас никакие, все контакты с дочерью я полностью обрубила. И, надеюсь, это поможет. Потому что, если продолжу как ни в чем ни бывало с ней общаться, это даст Тане надежду, что она может продолжать делать все, что хочет. Первые плоды уже вижу», — откровенничала она.





Напомним, два месяца назад Татьяна Плаксина и Успенская сильно поссорились. Таня попала в руки телевизионщиков, которые заставляли ее поливать грязью маму ради высоких рейтингов своих шоу. После скандала Плаксина просила прощения у родительницы.

«Дорогая мама, прости за глупость. Я на коленях перед тобой до конца своих дней. Сожалею о том, что дала волю эмоциям в такой сложный для нас момент, а непорядочные люди этим воспользовались. Но благо у тебя есть такие люди, вернувшие меня домой, и Андрюша Малахов, который помог восстановить гармонию в нашей семье не ради денег и славы, а во имя чистоты и справедливости», — делилась она.

Фото: личный архив