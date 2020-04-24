Любовный гороскоп на май 2020 года

Вадим Карасев

Любовный гороскоп на май 2020 года обещает нам достаточно рисковый месяц. Но если мы своевременно примем соответствующие меры, проблемы получится обойти, и майские дни запомнятся только в самом лучшем смысле этих слов.

В 2020 году майское небо будет украшено сложными планетарными комбинациями, которые превратят этот месяц в калейдоскоп сменяющих друг друга событий. Если первая половина месяца будет ознаменована серьезным уклоном в миролюбие, гармонию и компромиссы, то в последнюю декаду обстановка будет располагать к конфликтам и потрясениям. Добавить к этому ситуацию в мире, и вы поймете, что месяц нас ждет эмоционально насыщенный. Впрочем, за нами останется выбор — продолжить наблюдать за происходящим или выйти на сцену с твердым решением изменить личную жизнь.

Овен

В личной жизни Овнов если и будут происходить перемены, то малозначительные. Влюбленные пары будут производить впечатление не страстных любовников, а двух друзей, объединенных общими целями. Это не повод для беспокойства, и с дефицитом романтики стоит бороться, только если на этом будет настаивать любимый человек. Одиноких Овнов и неразделенно влюбленных Овнов астрологи предостерегают от авантюрных романов и любовных интрижек. Лучше быть одному или одной, чем с человеком, который этого не достоин.

Телец

В мае путь любовных отношений не всегда будет гладким и иногда потребует поступиться своими интересами, чтобы сохранить союз. Тельцам не стоит ждать спокойствия и последовательности от событий наступающего месяца — они рискуют захватить, как водоворот бумажный кораблик. Звезды будут склонять к непредсказуемости, поспешности и эмоциональности, что в романтических отношениях может вылиться как в бурные конфликты, так и в неожиданные всплески страсти. Но чем это не повод окунуться с головой в романтическое приключение?

Близнецы

Общий эмоциональный фон месяца может казаться спокойным, даже сонным, однако такое впечатление обманчиво. Астрологи предупреждают, что это затишье перед бурей, которая готова разразиться в любой момент, выливаясь в неожиданные поступки, яркие чувства и эмоциональные порывы. Впрочем, совсем необязательно буря обязана разразиться — подавляющие большинство Близнецов в мае просто будут ощущать скрытое внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Как раз к этому случаю специалисты сайта dailyhoro.ru подготовили публикацию о том, как избавиться от негативных эмоций и достичь гармонии.

Рак

В мае Ракам будет сложно удерживать в себе свои чувства и желания. Контролировать себя и сдерживать порывы вряд ли получится — эмоции то и дело будут настойчиво напоминать о себе, стремясь непрерывным потоком вырваться наружу. Самое лучшее, что можно посоветовать Ракам, — это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный выход, например, заняться творчеством. Эмоциональные порывы могут очень подвести, особенно тех, кто только начал отношения. Астрологи настоятельно рекомендуют избегать легкомысленных экспромтов, жестов отчаяния, любовных драм, сюрпризов и импульсивности. Сейчас такое время, когда лучше быть гибче и проще, чем ярче и оригинальнее.

Лев

Некоторые Львы в мае могут отдалиться от любимого человека. Согласно любовному гороскопу, фаза уединения не продлится долго, но поможет прояснить ситуацию и многое расставить по своим местам. Астрологи не рекомендуют усиливать панику серьезными тяжелыми разговорами, обсуждением сомнений и перспектив. Немного внимания к собственным чувствам пойдет на пользу, а партнера необязательно настраивать на негатив: можно просто сказать, что навалилось много дел и хочется побыть немного в тишине. Зато свободных Львов ждет идеальный месяц для новых знакомств и начала пылкого романа.

Дева

Наступающий месяц прекрасно подходит для того, чтобы решать внутрисемейные проблемы и обсуждать накопившиеся вопросы друг к другу — причем, делать это так, чтобы никто не пострадал от критики, упрека и обид. Помните, что одним словом можно как убить любовь, так и воскресить ее — в мае это утверждение справедливо как никогда, так что стоит быть осторожнее и со словами, и даже с мыслями. В остальном, май будет отличным месяцем для радикальных решительных действий, поэтому если Девы давно хотят прервать токсичные отношения или признаться кому-то в чувствах, им не стоит терять драгоценное время.

Весы

В мае на любовном фронте Весов ждет преимущественно один позитив. Повезло тем, у кого уже есть постоянный партнер, и он человек рассудительный, сдержанный, заботливый. Вместе с ним Весам удастся осуществить невозможное (например, заметно улучшить качество жизни). Одиноких представителей Знака астрологи предостерегают от романтических подвигов: в конце этой весны не стоит тратить время на несговорчивого человека, лучше обратиться за помощью к астрологической совместимости и найти партнера, который давно отмечен звездами.

Скорпион

Май сулит Скорпионам существенные изменения в постоянных отношениях. Вполне вероятно, что партнер станет более ревнивым и принципиальным. Скорпионам, связанным узами брака, лучше не смотреть лишний раз по сторонам. Довольна высока вероятность, что любимый человек потребуют объяснений, грубо очернит репутацию или начнет навязывать свою правду, что только смутит и нарушит спокойствие личной жизни. Даже если появится желание все срочно бросить и оказаться в водовороте романтических приключений — время для этого крайне неподходящее, лучше заложить фундамент для стабильной гармонии.

Стрелец

Сфера любви будет доставлять Стрельцам и радость, и печаль. Романтические отношения обязательно порадуют тех, у кого есть партнер, наделенный легкостью, оптимизмом, гибкостью и тактом. Благодаря его поддержке получится преодолеть неуверенность в себе и склонность избегать проблем. А вот Стрельцам, которые недавно прервали отношения или находятся в поиске новой любви, суждено испытать минуты ностальгии по экс-партнеру. Прошлые отношения вряд ли получится возродить, поэтому астрологи советуют переключить внимание на кого-то другого.

Козерог

В мае звезды наделят Козерогов особым шармом и обаянием, благодаря которым случайное знакомство может перерасти в запоминающийся роман, а постоянные отношения — обрести романтику и глубину. Однако не стоит манипулировать чувствами других, особенно давить, провоцировать ревность или принижать заслуги — этого не простят. Повышенная обидчивость (отличительная особенность месяца) может стать причиной ухудшения отношений, обидных конфликтов и недоразумений. Помните, что любовь легко переходит в ненависть.

Водолей

В мае Водолеев может встревожить перемена в поведении любимого человека. По словам астрологов, тому будет причина: вероятность импульсивных поступков и измен повысится в несколько раз. Состоящим в браке не помешает проявить осторожность: это касается как своего поведения, так и поведения супруга. С другой стороны, любовный импульс можно использовать для того, чтобы вернуть страстность супружеской жизни. Звезды советуют держаться за отношения, если они не токсичны. Водолеям, решившим начать жизнь с чистого листа, вначале желательно оценить обстановку: есть риск оказаться в ловушке манипулятора.

Рыбы

Любить — значит видеть чудо, незримое для остальных. В мае звезды особенно будут благоприятствовать тому, чтобы Рыбы целиком и полностью отдались любовным чудесам и фантазиям и получили от этого максимум удовольствия. По словам астрологов, привлекательность Рыб возрастет в несколько раз, а их мысли будут чаще обычного обращаться к любви и романтике. Может поменяться запрос на формат отношений: появится серьезность, нежность и дальновидность, повысится планка первоначальных требований к партнеру. В целом, в романтической сфере наметится ощутимый прогресс. Вероятно, он будет медленным, зато будет время убедиться, что все идет своим чередом.