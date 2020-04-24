Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Луна диктует свои правила, управляя уровнем нашей удачи. Возьмите за правило соотносить свои планы с подсказками лунного календаря. Например, сегодня астрологи расскажут, какие перемены принесло вчерашнее Новолуние и что сегодня нужно особенно учесть.

Беспричинное благодушие, к которому будет располагать Луна в Тельце в начале дня, к вечеру может смениться нервным ощущением того, что вы ничего не успеваете, всюду опоздали и вообще бесполезнее всех на свете. Бороться с этим упадническим настроением поможет тесное общение с искусством, в особенности с живописью и музыкой. День также хорош для духовных практик, медитаций, размышлений, улаживания старых обид и создания дружеских связей. Просто двигайтесь в потоке и контролируйте свои эмоции.

Фаза Луны: 2-3 лунные сутки. Сегодня остро ощущается напряжение вчерашнего Новолуния. Растущая Луна в Тельце помешает сохранить равновесие, может подтолкнуть к злоупотреблениям и бурным эмоциям. Не рекомендуются любые начинания и траты, так как они погут быть вызваны деструктивными душевными порывами.

Магнитные бури: Метеорологами не установлены предпосылки для возникновения магнитной бури, но возможно незначительное колебание магнитосферы Земли.

Благоприятные дела 24 апреля:

творческое самовыражение;устные или письменные претензии делового характера;налаживание всех видов связей;покупка, продажа, обмен имущества;подавление негативных эмоций.

Опасности и риски 24 апреля:

Домашние дела при Луне в Тельце

участие в авантюрах, спонтанные покупки;резкие перемены в деловой жизни;потеря контроля над собой;размытые цели;игра на два фронта.

Луна пошла в рост, поэтому жизненные силы понемногу возвращаются, и их можно направить на поддержание чистоты и уюта в доме. Единственное, о чем предупреждают астрологи: 24 апреля важно иметь четкие, реально выполнимые цели. Бросать начатое на полпути в период влияния Тельца — опасная затея, чреватая внутренним напряжением. Беритесь только за то, на что хватит сил и терпения и что точно успеете закончить.

Работа и деньги в пятницу

Сегодня предстоит работать в почти экстремальных условиях. Возможны отступления от рабочего графика из-за сложных ситуаций, незапланированных совещаний, конфликтов, вмешательства начальства. Астрологи советуют не расслабляться, строго соблюдать служебную дисциплину и не отлынивать от работы.

По значимости и сложности тема денег очень схожа с рабочей, но с одной существенной разницей: никаких непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств не предвидится. Проблемы будут и, возможно, больше, чем вы ожидали, но финансовой безопасности мало что угрожает.

Внешний вид по лунному календарю

Земляному Тельцу импонируют все оттенки шоколада — от молочного до горького. Причем речь идет не только о выборе одежды в соответствующем цвете. Коричневой может быть сумка или, скажем, пара ботинок. Практичность — то, к чему нужно стремиться под влиянием Тельца, а потому вещи и аксессуары в такой сдержанной палитре точно подарят удачу в делах и уважение окружающих.

Любовь и отношения 24 апреля

Атмосфера лунных суток накалена до предела, поэтому вряд ли многих будут занимать мысли о любви. На первый план выйдут скрытые эмоции, которые камнем лежат на душе. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют взять на вооружение медитацию очищения, чтобы развеять деструктивные мысли и освободиться от внутренних блоков.

Влюбленным, но пока свободным людям следует быть осторожнее, потому что под видом сильных чувств в их жизнь могут прийти токсичные привязанности и зависимости. Астрологи советуют остерегаться слишком любвеобильных и словоохотливых персон, особенно на сайтах знакомств.

Настроение и здоровье сегодня

Многих ждет довольно сложный день, прежде всего в эмоциональном плане. Немало волнений, тревог и дурных предчувствий возникнут буквально на пустом месте. Но все же в силах каждого справиться с этими негативными влияниями и выбрать правильный путь. Попытайтесь сегодня смотреть на себя и происходящее со стороны, как в кино, не принимая негатив близко к сердцу.

Луна вошла в фазу роста, а значит, энергия будет пребывать с каждым днем, и ей потребуется выход. В течение дня уделяйте больше внимания физической работе, спорту, творчеству. Но помните: работа на износ может обернуться стрессом. Учитесь медитировать и успокаиваться.