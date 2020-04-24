Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года

Луна диктует свои правила, управляя уровнем нашей удачи. Возьмите за правило соотносить свои планы с подсказками лунного календаря. Например, сегодня астрологи расскажут, какие перемены принесло вчерашнее Новолуние и что сегодня нужно особенно учесть.

Беспричинное благодушие, к которому будет располагать Луна в Тельце в начале дня, к вечеру может смениться нервным ощущением того, что вы ничего не успеваете, всюду опоздали и вообще бесполезнее всех на свете. Бороться с этим упадническим настроением поможет тесное общение с искусством, в особенности с живописью и музыкой. День также хорош для духовных практик, медитаций, размышлений, улаживания старых обид и создания дружеских связей. Просто двигайтесь в потоке и контролируйте свои эмоции.


Фаза Луны: 2-3 лунные сутки. Сегодня остро ощущается напряжение вчерашнего Новолуния. Растущая Луна в Тельце помешает сохранить равновесие, может подтолкнуть к злоупотреблениям и бурным эмоциям. Не рекомендуются любые начинания и траты, так как они погут быть вызваны деструктивными душевными порывами.

Магнитные бури: Метеорологами не установлены предпосылки для возникновения магнитной бури, но возможно незначительное колебание магнитосферы Земли.

Благоприятные дела 24 апреля:


творческое самовыражение;
устные или письменные претензии делового характера;
налаживание всех видов связей;
покупка, продажа, обмен имущества;
подавление негативных эмоций.

Опасности и риски 24 апреля:


участие в авантюрах, спонтанные покупки;
резкие перемены в деловой жизни;
потеря контроля над собой;
размытые цели;
игра на два фронта.

Домашние дела при Луне в Тельце

Луна пошла в рост, поэтому жизненные силы понемногу возвращаются, и их можно направить на поддержание чистоты и уюта в доме. Единственное, о чем предупреждают астрологи: 24 апреля важно иметь четкие, реально выполнимые цели. Бросать начатое на полпути в период влияния Тельца — опасная затея, чреватая внутренним напряжением. Беритесь только за то, на что хватит сил и терпения и что точно успеете закончить.

Работа и деньги в пятницу

Сегодня предстоит работать в почти экстремальных условиях. Возможны отступления от рабочего графика из-за сложных ситуаций, незапланированных совещаний, конфликтов, вмешательства начальства. Астрологи советуют не расслабляться, строго соблюдать служебную дисциплину и не отлынивать от работы.


По значимости и сложности тема денег очень схожа с рабочей, но с одной существенной разницей: никаких непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств не предвидится. Проблемы будут и, возможно, больше, чем вы ожидали, но финансовой безопасности мало что угрожает.

Внешний вид по лунному календарю

Земляному Тельцу импонируют все оттенки шоколада — от молочного до горького. Причем речь идет не только о выборе одежды в соответствующем цвете. Коричневой может быть сумка или, скажем, пара ботинок. Практичность — то, к чему нужно стремиться под влиянием Тельца, а потому вещи и аксессуары в такой сдержанной палитре точно подарят удачу в делах и уважение окружающих.

Любовь и отношения 24 апреля

Атмосфера лунных суток накалена до предела, поэтому вряд ли многих будут занимать мысли о любви. На первый план выйдут скрытые эмоции, которые камнем лежат на душе. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют взять на вооружение медитацию очищения, чтобы развеять деструктивные мысли и освободиться от внутренних блоков.

Влюбленным, но пока свободным людям следует быть осторожнее, потому что под видом сильных чувств в их жизнь могут прийти токсичные привязанности и зависимости. Астрологи советуют остерегаться слишком любвеобильных и словоохотливых персон, особенно на сайтах знакомств.

Настроение и здоровье сегодня

Многих ждет довольно сложный день, прежде всего в эмоциональном плане. Немало волнений, тревог и дурных предчувствий возникнут буквально на пустом месте. Но все же в силах каждого справиться с этими негативными влияниями и выбрать правильный путь. Попытайтесь сегодня смотреть на себя и происходящее со стороны, как в кино, не принимая негатив близко к сердцу.


Луна вошла в фазу роста, а значит, энергия будет пребывать с каждым днем, и ей потребуется выход. В течение дня уделяйте больше внимания физической работе, спорту, творчеству. Но помните: работа на износ может обернуться стрессом. Учитесь медитировать и успокаиваться.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая
Трое граждан России останутся на борту итальянского лайнера до мая
"Санта-Барбара" отдыхает: мама Неймара рассталась с молодым бойфрендом, когда узнала, что он встречался с поваром ее сына
"Санта-Барбара" отдыхает: мама Неймара рассталась с молодым
На Северном Кавказе недовольны «коронавирусным» полицейским произволом
На Северном Кавказе недовольны «коронавирусным» полицейским произволом
За тридцать лет численность насекомых сократилась на четверть
За тридцать лет численность насекомых сократилась на четверть
Двойник Бузовой оказался мужчиной
Двойник Бузовой оказался мужчиной
В Подмосковье развернут еще пять тысяч койко-мест для пациентов с COVID-19
В Подмосковье развернут еще пять тысяч койко-мест для пациентов с
Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19
Путин поручил наладить контакты с партнерами для борьбы с COVID-19
В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19
В Грузии определились с датой начала снятия ограничений из-за COVID-19
Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 24 апреля 2020 года
Администрацию президента Абхазии возглавил Алхас Квициниа
Администрацию президента Абхазии возглавил Алхас Квициниа
Звезде «Мстителей» припомнили слова о нежелании работать с белыми людьми
Звезде «Мстителей» припомнили слова о нежелании работать с белыми
В США обновили список симптомов коронавируса
В США обновили список симптомов коронавируса

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Лунный день сегодня 28 февраля 2020 года
Растущая Луна с 1 по 4 октября 2017 года: особенности этого периода, негативные и позитивные стороны
Денежный лунный календарь на август-2019: дни финансовой удачи, самые денежные дни и как привлечь достаток
Лунный день сегодня 28 марта 2020 года