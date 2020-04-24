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Магические фразы, которые помогут влиять на сознание людей и управлять ими

Магические фразы, которые помогут влиять на сознание людей и управлять ими

Существуют слова власти, которые приравниваются к магии. В своем созвучии и правильном произношении они оказывают мощное влияние на сознание человека: заложенные в подсознание «скрытые команды» позволяют управлять чужой реальностью.


Зачастую, общаясь с людьми, мы забываем тот факт, что наша речь — это не только способ выражения мыслей, но и энергетический «заряд», имеющий внушение, влияние и настроенность. Слова обладают колоссальной силой. С их помощью можно воздействовать на реальность и окружающих с целью достижения желаемого. Данный вид влияния считается самым известным, простым и самым могущественным. По словам экспертов, магия слова доступна любому человеку с развитой интуицией, внутренней силой или мощной энергетикой.

Магические фразы для управления людьми

Агмы (славянские молитвы или мантры) — это малоизвестная сторона славянской духовности. Эти могущественные фразы помогали достигать желаемого путем обращения к богам за помощью и защитой. Агмы не имеют под собой понятного сегодня смысла. Это слова-пароли, которые призывают могущественные силы для достижения определенных целей.

Славянские агмы — рычаги управления энергетическими и психологическими процессами. Их произношение может не только поменять настрой и жизнь человека, проговаривающего их, но и повлиять на судьбу того, кому они адресованы. Конструкция агмы состоит из нескольких слов, которые вы можете выбрать самостоятельно: все зависит от того, какой цели или реакции вы хотите достичь.

Яруна — справедливость. Слово может ввергнуть человека в поединок с судьбой, заставить его ответить за плохие поступки.
Традо — честность. Помогает уличить во лжи, распознать предательство, заставить человека покаяться.
Истра — контроль. С помощью этого слова можно взять контроль над человеком и больше его не терять. Чаще всего используется, чтобы затормозить распадающиеся процессы.
Чародоро — ясновидение. Произношение слова помогает проникнуть сквозь запреты и пороги, прочесть чужие мысли и освободиться от сомнений.
Нам — подчиняет сознание, улучшает передачу информации с подсознанием.
Истонореитс — лишает желания разговаривать, обвинять, мстить.
Этху — призывает нужного человека. В связке можно использовать имя.



Радоро — судьба. Слово ткет полотно судьбы, восстанавливает разорванные отношения, возвращает былые чувства, дает любовь и наказывает соперников.
Тарохоро — магия. Приворотное слово, которое можно использовать для сближения с человеком. Вызывает симпатию.
Зарга — магнит. Привлекает любовную энергию, помогает получить желаемое от человека, а также способствуют гипнотическому притяжению не только противоположного пола, но и необходимых ситуаций.
Ера — защита. Ограждает произносящего от людского обмана, лжи, предательства. Дает силы разорвать токсичные отношения и начать жизнь сначала.
Рага — дарует силу в споре, используется как защита против сглаза и чародейства.
Весе — слава. Слово помогает подняться по социальной лестнице, обрести славу и признание нужных людей.
Драго — гармонизирует любые отношения, дает помощь в управлении чужими мыслями.
Богощь — помогает посеять сомнения, сокрыть тайны и неблагоприятные поступки.
Ясунь — дарует взаимопонимание. Позволяет добиться поддержки со стороны человека, обеспечивает его защиту и помощь.
Даро — приносит гармонию, тушит споры и обиды. Считается сильным оберегом против зла и зависти.
Славо — заставляет человека показать все темные стороны, слабости, пороки и желания.
Святоче — обращает тьму в свет, вынуждает человека измениться к лучшему, дает энергию счастья, восстанавливает внутреннее состояние.
Абара — обращает злые слова, поступки на обращающего.
Джимахи — быстро вводит человека в неглубокий гипноз.

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По материалам: dailyhoro.ru

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