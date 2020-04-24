Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»

Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Максим Галкин мог стать звездой скандального фильма «Дау», который Илья Хржановский представил парижской публике в прошлом году. Режиссер приглашал юмориста на главную роль, но был удивлен сумме запрошенного гонорара.

Признание режиссера прозвучало в шоу гламурной блондинки «Осторожно, Собчак!». Илья вспоминал съемки своего нашумевшего проекта – фильма о жизни гениального советского физика Льва Ландау. К слову, длились они более 10 лет. Кастинг начался в далеком 2006-м. Тогда Хржановский и предложил Максиму сыграть выдающегося ученого и даже провел с ним пробы, от которых остался в восторге.

А вот следующий этап переговоров со звездой не воодушевил кинематографиста. Галкин заломил баснословный гонорар. Из уст Ксении Собчак прозвучала цифра в 5 миллионов долларов. В итоге роль досталась греческому дирижеру Теодору Курентзису. 

Впрочем, Илья Хржановский отметил, что сразу понял: заоблачный гонорар был придуман как изящный отказ. Комик просто побоялся сниматься в картине, которая изобилует эротическими сценами. 

«Ему было понятно, что если он согласится, жизнь его полностью поменяется», — объяснил Хржановский.

Собчак была немало удивлена тому, что рассказал собеседник. «Что же может быть общего между дирижером и юмористом?» — спросила она. На что получила лаконичный ответ: «Талант!»

«Максим — он на самом деле яркий, очень яркий персонаж в том, что делает. И он такой же «мерцающий», как Ландау. Я увидел в нем тот же элемент саморазрушения», — продолжил постановщик. 

Напомним, что громкий проект «Дау» состоит из нескольких частей, которые уже были показаны на престижных европейских кинофестивалях. Мировая премьера состоялась в прошлом году в Париже. В России ряд частей кинопроекта был запрещен к показу из-за обилия откровенных сцен. 

Фото: Legion-Media, Fontanka.ru 

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по коронавирусу
Главный пульмонолог России спрогнозировал длительность плато по
Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Руководство РЖД поддержало акцию #МыВместе
Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
Эксперты объяснили, почему в России не раздают "вертолетные деньги"
Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике Белоруссии
Главное "не свалиться". Лукашенко о трех ударах по экономике
Строительство домов в Перми от компании VarshHouse
Строительство домов в Перми от компании VarshHouse
В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост
В российском регионе рухнул открытый Терешковой мост
Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту Ижевска
Замминистра — дебошир снят с должности после инцидента в аэропорту
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
Число заболевших коронавирусом в Бразилии приблизилось к 50 тысячам
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
«Союзмультфильм» захотел вернуть переданные Японии права на Чебурашку
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение

Топ на сегодня

Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Полицейским хотят разрешить стрелять на поражение при угрозе нападения
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в

Еще по теме

Максим Галкин чуть не сыграл главную роль в фильме “Юморист”
Максим Галкин без штанов высмеял решение Ксении Собчак стать президентом России
Шварценеггер сыграет главную роль в китайском фильме
Максим Галкин не будет сниматься в фильме «Брат-3»