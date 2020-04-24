Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»
Признание режиссера прозвучало в шоу гламурной блондинки «Осторожно, Собчак!». Илья вспоминал съемки своего нашумевшего проекта – фильма о жизни гениального советского физика Льва Ландау. К слову, длились они более 10 лет. Кастинг начался в далеком 2006-м. Тогда Хржановский и предложил Максиму сыграть выдающегося ученого и даже провел с ним пробы, от которых остался в восторге.
А вот следующий этап переговоров со звездой не воодушевил кинематографиста. Галкин заломил баснословный гонорар. Из уст Ксении Собчак прозвучала цифра в 5 миллионов долларов. В итоге роль досталась греческому дирижеру Теодору Курентзису.
Впрочем, Илья Хржановский отметил, что сразу понял: заоблачный гонорар был придуман как изящный отказ. Комик просто побоялся сниматься в картине, которая изобилует эротическими сценами.
Собчак была немало удивлена тому, что рассказал собеседник. «Что же может быть общего между дирижером и юмористом?» — спросила она. На что получила лаконичный ответ: «Талант!»
«Максим — он на самом деле яркий, очень яркий персонаж в том, что делает. И он такой же «мерцающий», как Ландау. Я увидел в нем тот же элемент саморазрушения», — продолжил постановщик.
Напомним, что громкий проект «Дау» состоит из нескольких частей, которые уже были показаны на престижных европейских кинофестивалях. Мировая премьера состоялась в прошлом году в Париже. В России ряд частей кинопроекта был запрещен к показу из-за обилия откровенных сцен.
Фото: Legion-Media, Fontanka.ru