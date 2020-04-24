Максим Галкин запросил 5 миллионов долларов за роль в фильме «Дау»

Влада Некрасова

Максим Галкин мог стать звездой скандального фильма «Дау», который Илья Хржановский представил парижской публике в прошлом году. Режиссер приглашал юмориста на главную роль, но был удивлен сумме запрошенного гонорара.

Признание режиссера прозвучало в шоу гламурной блондинки «Осторожно, Собчак!». Илья вспоминал съемки своего нашумевшего проекта – фильма о жизни гениального советского физика Льва Ландау. К слову, длились они более 10 лет. Кастинг начался в далеком 2006-м. Тогда Хржановский и предложил Максиму сыграть выдающегося ученого и даже провел с ним пробы, от которых остался в восторге.

А вот следующий этап переговоров со звездой не воодушевил кинематографиста. Галкин заломил баснословный гонорар. Из уст Ксении Собчак прозвучала цифра в 5 миллионов долларов. В итоге роль досталась греческому дирижеру Теодору Курентзису.

Впрочем, Илья Хржановский отметил, что сразу понял: заоблачный гонорар был придуман как изящный отказ. Комик просто побоялся сниматься в картине, которая изобилует эротическими сценами.

«Ему было понятно, что если он согласится, жизнь его полностью поменяется», — объяснил Хржановский.

Собчак была немало удивлена тому, что рассказал собеседник. «Что же может быть общего между дирижером и юмористом?» — спросила она. На что получила лаконичный ответ: «Талант!»

«Максим — он на самом деле яркий, очень яркий персонаж в том, что делает. И он такой же «мерцающий», как Ландау. Я увидел в нем тот же элемент саморазрушения», — продолжил постановщик.

Напомним, что громкий проект «Дау» состоит из нескольких частей, которые уже были показаны на престижных европейских кинофестивалях. Мировая премьера состоялась в прошлом году в Париже. В России ряд частей кинопроекта был запрещен к показу из-за обилия откровенных сцен.

Фото: Legion-Media, Fontanka.ru