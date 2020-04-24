Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Сегодня, 14:35 Алексей Вольцев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в миграционных вопросах в России по-прежнему много "дури и непрофессионализма" и поручила конституционному и оборонному комитетам Совфеда отслеживать правоприменительную практику в этой сфере.
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об освобождении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.
По материалам: ria.ru