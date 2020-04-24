Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах

Алексей Вольцев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в миграционных вопросах в России по-прежнему много "дури и непрофессионализма" и поручила конституционному и оборонному комитетам Совфеда отслеживать правоприменительную практику в этой сфере.

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об освобождении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.