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Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах

Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в миграционных вопросах в России по-прежнему много "дури и непрофессионализма" и поручила конституционному и оборонному комитетам Совфеда отслеживать правоприменительную практику в этой сфере.

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об освобождении жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР) от уплаты госпошлины при получении российского гражданства.

# Политика
По материалам: ria.ru

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