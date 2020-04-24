Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу
Сегодня, 15:07 Лидия Мартынова
Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".
"Ограничительные меры будут поэтапно сниматься, но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время", — сказала политик.
Она объяснила, что это необходимо, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса.
Матвиенко подчеркнула, что власти не заинтересованы в том, чтобы держать людей на самоизоляции, но без этих мер было не обойтись.
По материалам: ria.ru