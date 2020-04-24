Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу

Лидия Мартынова

Ограничения из-за эпидемии коронавируса будут сниматься поэтапно, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Ограничительные меры будут поэтапно сниматься, но не сразу и не быстро, для этого тоже нужно время", — сказала политик.

Она объяснила, что это необходимо, чтобы не допустить повторной вспышки коронавируса.

Матвиенко подчеркнула, что власти не заинтересованы в том, чтобы держать людей на самоизоляции, но без этих мер было не обойтись.