Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19

Лидия Мартынова

Россия обладает необходимыми финансовыми ресурсами в борьбе с пандемией коронавируса, вносить изменения в бюджет не нужно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Наши финансовые возможности позволяют обеспечить меры по противодействию пандемии коронавируса, корректировки в бюджет не требуются", - сказала спикер в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.