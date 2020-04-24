Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19
Сегодня, 13:49 Лидия Мартынова
Россия обладает необходимыми финансовыми ресурсами в борьбе с пандемией коронавируса, вносить изменения в бюджет не нужно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Наши финансовые возможности позволяют обеспечить меры по противодействию пандемии коронавируса, корректировки в бюджет не требуются", - сказала спикер в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru