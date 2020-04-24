Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19

Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19

Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19
Россия обладает необходимыми финансовыми ресурсами в борьбе с пандемией коронавируса, вносить изменения в бюджет не нужно, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Наши финансовые возможности позволяют обеспечить меры по противодействию пандемии коронавируса, корректировки в бюджет не требуются", - сказала спикер в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: "Оказался недостоин, ужасно больно"
Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: "Оказался
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи
Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года
Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года
Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Прошедшая обучение у боевиков в Сирии жительница Кубани объявлена в розыск
Прошедшая обучение у боевиков в Сирии жительница Кубани объявлена
Норвежские омары измельчают попавший в океан пластик и делают его более опасным для экосистем
Норвежские омары измельчают попавший в океан пластик и делают его
Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и распалась
Известная кей-поп-группа не выдержала пандемии коронавируса и
Стала известна причина смерти Леонида Ошарина
Стала известна причина смерти Леонида Ошарина
США признали работу биолабораторий на Украине
США признали работу биолабораторий на Украине
Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма
Сценарист "Назад в будущее" закрыл "дыру" в сюжете фильма
Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с COVID-19
Матвиенко: у России достаточно финансовых ресурсов для борьбы с
Таро-прогноз на май 2020 года
Таро-прогноз на май 2020 года

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене

Еще по теме

Матвиенко: Россия оказалась более подготовленной к пандемии, чем другие страны
В Москве готовятся к любому развитию ситуации по коронавирусу
Путин поручил принять экономические меры из-за ситуации с COVID-19
Матвиенко рассказала о зарождающейся модели полицентричного мира