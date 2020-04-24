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МИД России посоветовал Украине экономить бумагу вместо рассылки нот протеста

МИД России посоветовал Украине экономить бумагу вместо рассылки нот протеста
Здание МИД Украины

Министерство иностранных дел России порекомендовало украинским коллегам экономить бумагу вместо того, чтобы "бомбардировать" Москву нотами протеста. Эта реплика прозвучала со стороны представителя МИД Марии Захаровой на брифинге.

Дипломат отметила, что требования предоставить отчет о борьбе с коронавирусом в Крыму – "это как-то уже смешно", с учетом, что Киев сам отключил полуострову воду и электричество.

В то время, как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время МИД Украины направляет все силы на бомбардировку государства-агрессора, как они нас называют, грозными нотами протеста. Обращаюсь к украинским коллегам, к МИДу Украины: экономьте на бумаге.

Все последующие ноты протеста официального Киева, связанные с Крымом, будут возвращаться отправителю, предупредила Захарова. До этого дипломаты поступили так с двумя нотами, в которых выражались протесты против археологических раскопок и содержалось требование отчитаться о борьбе с COVID-19 в Крыму и на Донбассе.

Число случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 7 тысяч. 187 человек скончались, 504 выздоровели.

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По материалам: uposters.ru

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