Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки СССР

Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки СССР

23 апреля отмечается 35-летие со дня проведения пленума ЦК КПСС, который принято считать точкой отсчета начала перестройки. В годовщину этой знаменательной даты первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев дал интервью РИА Новости. Он озвучил причины срыва перестройки, как сейчас он видит решения, принятые им тогда.

Горбачев рассказал, что накануне пересмотрел свой доклад, который он зачитал на том самом пленуме. Первый президент СССР отметил, что многие обвиняют его в том, что не было ни плана, ни программы действий.

, - пояснил Михаил Сергеевич.

По словам Горбачева, тогда была видна необходимость наращивать как научно-технический прогресс, так и перестроить хозяйственную деятельность. Это в совокупности должно было привести к ускорению социально-экономического развития страны в целом. Тогда люди впервые услышали такое понятие, как демократия. Обращение президента СССР шло, в первую очередь, к народу.

, - отметил Горбачев.

Первый президент СССР признал, что перестройка шла трудно, были совершены и ошибки. Но в целом многое удалось осуществить. За несколько лет получилось изменить «качественное состояние общества». Производимые реформы помогли выйти на новый рубеж.

Почему же тогда перестройка сорвалась? Михаил Сергеевич видит причину в активных действиях Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), оперативно созданному в августе 1991 года. Именно события, именуемые августовским путчем, привели к распаду СССР. По мнению Горбачева, и все, воспользовавшиеся ситуацией после путча, также причастны к развалу Союза.

Но единственный президент СССР уверен до сих пор, что перестройка имела очень важное значение как для страны, так и для общества.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю
У границ России обнаружили более 20 самолетов-разведчиков за неделю
Адмирал-подводник посоветовал писать письма родным во время самоизоляции
Адмирал-подводник посоветовал писать письма родным во время
В Ярославской области обрушился пешеходный мост, построенный пять лет назад
В Ярославской области обрушился пешеходный мост, построенный пять лет
Дарья Мельникова: «Замужество – мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась»
Дарья Мельникова: «Замужество – мое первое независимое решение, с
Кейт Миддлтон пошутила, что из всех ее детей только принц Луи действительно похож на нее
Кейт Миддлтон пошутила, что из всех ее детей только принц Луи
Полина Гагарина рассмешила пользователей шуточным видео про уборку
Полина Гагарина рассмешила пользователей шуточным видео про уборку
Эксперт рассказал, как правильно вложиться в золото во время кризиса
Эксперт рассказал, как правильно вложиться в золото во время кризиса
Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа
Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
Кадыров рассказал о первой встрече с Путиным
Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами
Тунис эвакуирует застрявших за границей граждан военными самолетами
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение» в 2021 году
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом
Водитель Бабкиной ответил на сообщения о заражении коронавирусом

Топ на сегодня

Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ
В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным
Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик можно считать эффективным

Еще по теме

26 лет назад Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира
Михаил Горбачев награжден «Премией СМИ за свободу»
Горбачев заявил, что между распадом СССР и перестройкой нет знака равенства
Горбачев объяснил необходимость перестройки