Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки СССР

Вадим Карасев

23 апреля отмечается 35-летие со дня проведения пленума ЦК КПСС, который принято считать точкой отсчета начала перестройки. В годовщину этой знаменательной даты первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев дал интервью РИА Новости. Он озвучил причины срыва перестройки, как сейчас он видит решения, принятые им тогда.

Горбачев рассказал, что накануне пересмотрел свой доклад, который он зачитал на том самом пленуме. Первый президент СССР отметил, что многие обвиняют его в том, что не было ни плана, ни программы действий.

, - пояснил Михаил Сергеевич.

По словам Горбачева, тогда была видна необходимость наращивать как научно-технический прогресс, так и перестроить хозяйственную деятельность. Это в совокупности должно было привести к ускорению социально-экономического развития страны в целом. Тогда люди впервые услышали такое понятие, как демократия. Обращение президента СССР шло, в первую очередь, к народу.

, - отметил Горбачев.

Первый президент СССР признал, что перестройка шла трудно, были совершены и ошибки. Но в целом многое удалось осуществить. За несколько лет получилось изменить «качественное состояние общества». Производимые реформы помогли выйти на новый рубеж.

Почему же тогда перестройка сорвалась? Михаил Сергеевич видит причину в активных действиях Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), оперативно созданному в августе 1991 года. Именно события, именуемые августовским путчем, привели к распаду СССР. По мнению Горбачева, и все, воспользовавшиеся ситуацией после путча, также причастны к развалу Союза.

Но единственный президент СССР уверен до сих пор, что перестройка имела очень важное значение как для страны, так и для общества.