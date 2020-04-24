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Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ

Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ
Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций, ранее утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, дополнен с учётом предложений Минкомсвязи РФ 12 организациями, говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 такая организация.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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