Минкомсвязь обновила перечень системообразующих организаций в сфере ИКТ

Анастасия Иванова

Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информационных технологий, связи и массовых коммуникаций, ранее утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, дополнен с учётом предложений Минкомсвязи РФ 12 организациями, говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, в новой редакции перечня отражены и сгруппированы по подотраслям информации и связи 91 такая организация.