Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На фоне эпидемии в Париже вновь вспыхнули беспорядки

На фоне эпидемии в Париже вновь вспыхнули беспорядки

В пригородах Парижа полиция за минувшую ночь арестовала не менее 13 человек — участников беспорядков. Власти осуждают вспышку насилия и заявляют, что ситуация под контролем и по масштабам несравнима с бунтами 2005 года. Тем не менее столкновения не утихают уже несколько дней. Начались они еще в субботу, 18 апреля.

Как сообщает корреспондент Euronews Анелиз Боржес, все началось с того, что 30-летний мотоциклист врезался в полицейскую машину без опознавательных знаков. Местные жители говорят, что полицейские намеренно открыли дверь, чтобы травмировать его. Сейчас он в больнице с переломом. Жители пригородов обвиняют стражей порядка и утверждают, что это далеко не первый случай.


В сюжете показан местный житель, который жалуется на полицию и заявляет, что надеялся на достойное отношение к нему во Франции.

«Но мы чувствуем, что к нам относятся иначе. Если ты из пригорода, особенно такого, который считают неблагополучным, то ты — гражданин второго сорта, если ты араб, чёрный, мусульманин…».

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер связал происходящее с жёсткостью карантинных мер: обитатели таких пригородов живут в стеснённых условиях, изоляцию соблюдать тяжело. А потеря работы, которой тут и так очень мало, резко усиливает социальную напряжённость. Муниципальные власти всё чаще проводят бесплатную раздачу продуктов.

«Самое сложное — это дети, которые просят и то, и это, а нам нечем по счетам платить!» — говорит недовольная негритянка из очереди.
«В рабочих пригородах — двойной кризис: и в здравоохранении, и в социальной сфере, — поясняет мэр Клиши-дю-Буа Оливье Клейн. — Возможно, мы не сумели предусмотреть последствия. Остаться дома и прекратить даже формально работать — значит, лишь увеличить масштаб проблем».

Обстоятельства инцидента, который стал причиной беспорядков, пока уточняются. Автор, снявший его на видео, которое теперь приобщили к делу, считает, что у его соседей в сложившихся условиях просто не остаётся другого выхода.

«Я смотрю на это не как на бунт ради бунта, а как на крик о помощи, — говорит репортеру Euronews молодой чернокожий француз. — Именно это происходит в этих районах — они взывают о помощи к правительству, к президенту. Может, это не лучший способ так делать, но так их хотя бы точно услышат. В одном из профсоюзов полиции при этом подчеркнули, что стражи порядка вряд ли смогут одновременно контролировать соблюдение режима и справляться с беспорядками, если они усилятся».

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные автокредиты
Путин поручил выделить еще семь миллиардов рублей на льготные
Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля
Названы последствия снижения ключевой ставки для рубля
В Кремле ответили на немецкие прогнозы об исчерпании ФНБ
В Кремле ответили на немецкие прогнозы об исчерпании ФНБ
Александр Поветкин стал отцом во второй раз
Александр Поветкин стал отцом во второй раз
Россиянам дали советы по подготовке к госпитализации с коронавирусом
Россиянам дали советы по подготовке к госпитализации с коронавирусом
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
На фоне эпидемии в Париже вновь вспыхнули беспорядки
На фоне эпидемии в Париже вновь вспыхнули беспорядки
Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу
Матвиенко рассказала, как будут снимать ограничения по коронавирусу
Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: "Оказался недостоин, ужасно больно"
Гуф посвятил новый трек экс-возлюбленной Кети Топурии: "Оказался
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи долларов помощи
Соловьев назвал издевательством выдачу американцам более тысячи
Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года
Кремль оценил перспективу исчерпания резервов России через два года
Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах
Матвиенко посетовала на непрофессионализм в миграционных вопросах

Топ на сегодня

Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины и справедливости
Саркисян: Армянский народ всё ещё ждёт торжества истины
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
"Союзмультфильм" собрался забрать у Японии права на Чебурашку
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене бойфренда Коула Спроуса с Кайей Гербер
Лили Рейнхарт эмоционально высказалась на тему слухов об измене
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение
«Парки и зоны отдыха» получат коронавирусное продолжение

Еще по теме

В Мексике протестующие устроили самосуд на мэром
На Ходынском поле в Москве стритрейсеры устроили массовые беспорядки
Не менее 20 террористов ликвидировано при ударе беспилотника в Афганистане
В Польше из-за убийства арабами местного жителя вспыхнули массовые беспорядки