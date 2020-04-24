На фоне эпидемии в Париже вновь вспыхнули беспорядки
В пригородах Парижа полиция за минувшую ночь арестовала не менее 13 человек — участников беспорядков. Власти осуждают вспышку насилия и заявляют, что ситуация под контролем и по масштабам несравнима с бунтами 2005 года. Тем не менее столкновения не утихают уже несколько дней. Начались они еще в субботу, 18 апреля.
Как сообщает корреспондент Euronews Анелиз Боржес, все началось с того, что 30-летний мотоциклист врезался в полицейскую машину без опознавательных знаков. Местные жители говорят, что полицейские намеренно открыли дверь, чтобы травмировать его. Сейчас он в больнице с переломом. Жители пригородов обвиняют стражей порядка и утверждают, что это далеко не первый случай.
В сюжете показан местный житель, который жалуется на полицию и заявляет, что надеялся на достойное отношение к нему во Франции.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер связал происходящее с жёсткостью карантинных мер: обитатели таких пригородов живут в стеснённых условиях, изоляцию соблюдать тяжело. А потеря работы, которой тут и так очень мало, резко усиливает социальную напряжённость. Муниципальные власти всё чаще проводят бесплатную раздачу продуктов.
«В рабочих пригородах — двойной кризис: и в здравоохранении, и в социальной сфере, — поясняет мэр Клиши-дю-Буа Оливье Клейн. — Возможно, мы не сумели предусмотреть последствия. Остаться дома и прекратить даже формально работать — значит, лишь увеличить масштаб проблем».
Обстоятельства инцидента, который стал причиной беспорядков, пока уточняются. Автор, снявший его на видео, которое теперь приобщили к делу, считает, что у его соседей в сложившихся условиях просто не остаётся другого выхода.