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На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке

На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.

По информации сетевого издания "Сахалин и Курилы", учитель школы №26 в Южно-Сахалинске отказался дистанционный урок, когда один из учеников 10 класса включил видео порнографического характера. Это подтвердили РИА Новости в пресс-службе администрации областного центра.

"По информации городского департамента образования, подобное "вторжение" произошло на одной из обучающих платформ, которая отличается своей незащищенностью", - рассказала представитель пресс-службы.


Гордепартамент образования рекомендовал педагогам, учащимся и родителям школьников принять необходимые меры безопасности во время дистанционного обучения во избежание подобных инцидентов.

# Россия
По материалам: ria.ru

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